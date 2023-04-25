От бомб к авиации: генерал Наев рассказал, как изменилась тактика России в войне

Полномасштабная война России против Украины идет уже второй год. И за это время тактика врага изменилась, если говорить о канонах военной науки.

Об этом рассказал командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью.

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Он отметил, что изменения в тактике действий обуславливаются, прежде всего, развитием технологий, а также появлением на поле боя новейших и перспективных образцов вооружения и военной техники.

В условиях международных санкций Россия значительно ограничена в производстве нового вооружения, требует дополнительного времени и ресурсов для налаживания импортозамещения дефицитной элементной базы. Однако противник адаптируется под условия существующих реалий и пытается использовать запасы советских времен,

– объяснил Наев.

Какая тактика врага сейчас

По словам командующего объединенными силами ВСУ, сейчас увеличилось количество применений врагом управляемых авиационных бомб – модернизированных советских ФАБ.

ФАБ-1500 – это 1500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой. Была разработана при СССР. В настоящее время ее в основном используют российские военные. Заметим, что именно такая бомба и упала на территории российского Белгорода.

"Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, ведь применяет эти бомбы без вхождения в зону действий нашего ПВО. Кроме этого, действия бомбардировочной авиации прикрывают истребители, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения на расстояние пуска ракет "воздух – воздух". Конечно, поставки от стран-партнеров современных самолетов изменят ситуацию", – подчеркнул Наев.

Добавим, что в ночь на 21 апреля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В ВСУ считают, что россияне "охотились" не просто на объекты критической и стратегической инфраструктуры, но и, очевидно, за силами противовоздушной обороны.