Генерал США Милли впервые с начала войны поговорил с генералом генштаба России Герасимовым

Впервые с 24 февраля глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли провел переговоры с руководителем российского генштаба Валерием Герасимовым. Темой разговора между генералами назвали "вопрос безопасности".

Об этом сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба полковник Дэйв Батлер. Он отметил, что Милли и Герасимов договорились поддерживать связь.

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Ранее глава Пентагона поговорил с министром обороны России

Разговор американского и российского генералов состоялся всего через 6 дней после того, как глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны России Сергею Шойгу.

Остин и Шойгу разговаривали около часа. Глава американского министерства обороны призвал Шойгу "немедленно прекратить огонь в Украине". При этом предварительный разговор руководителей оборонных ведомств состоялся еще 18 февраля.

Несколько дней назад с Остином разговаривал и Резников

16 мая с Ллойдом Остином связывался и министр обороны Украины Алексей Резников. Главной темой были поставки американского вооружения для Украины.

Министр обороны отметил: украинская армия действительно многое получает от США, некоторые поставки не разглашают, чтобы не информировать врага. Резников поблагодарил Остину за непреклонную военную и дипломатическую поддержку.

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Пентагон о войне России в Украине: коротко

В Пентагоне говорят, что сейчас Россия действует по-другому в Украине. Войска агрессора наступают гораздо меньшими группами и им дают гораздо меньшие задачи.

Также американские военные уверяют, что у россиян почти не осталось резервов. Ведь в войне против Украины Россия уже привлекла 80% своих батальонных тактических групп. В настоящее время на украинской территории воюют 107 БТГр оккупантов.

Эксперты говорят, что разговоры между высокопоставленными военными США и России свидетельствуют о том, что ситуация в Украине – на переломе. Представители Вашингтона могли в очередной раз подчеркнуть, в каком критическом положении оказались россияне.

Ранее в Пентагоне анонсировали еще одну встречу союзников Украины – подобную той, которая состоялась на базе Рамштайн в Германии. Американцы уверены – для эффективной помощи Киеву такие переговоры должны проходить в онлайн-формате ежемесячно.

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