Если россия применит ядерное оружие в Украине, США уничтожат черноморский флот, – генерал Ходжес

Генерал США Бен Ходжес рассказал, что будет, если россия применит ядерное оружие в Украине. По его словам, ответ США не будет ядерным.

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил об этом 21 сентября. Однако добавил, что не менее сокрушительным.

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Генерал США объяснил, каким может быть ответ россии

Бен Ходжес пояснил, что в случае, если россия применит ядерное оружие, то США в ответ нанесут "сокрушительный удар" по:

черноморскому флоту;

или российским военным базам в Крыму.

Генерал США заявил, что вероятность того, что путин прикажет ударить ядерным оружием по Украине "очень маловероятна".

Стоит вспомнить, что 21 сентября владимир путин объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны шойгу должно охватить 300 тысяч резервистов.

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