Кремль отомстил: о чем сигнализирует арест генерал-майора Попова, критиковавшего армию России
В России продолжаются громкие задержания военных руководителей. В Москве 17 мая арестовали на два месяца генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией. Его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере".
Ранее были задержаны заместитель Сергея Шойгу – Тимур Иванов и глава управления кадров в минобороны России Юрий Кузнецов, которых обвиняют в получении взятки. Российский политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что арест Попова принципиально отличается от этих дел.
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Раскритиковал власть
Он, по сравнению с "паркетными генералами", которые воровали деньги, действительно воевал. В 2023 году Попов прославился тем, что вышел в публичное пространство с критикой российской системы.
Он раскритиковал власть с популистских позиций, а это уже покушение на президента. Система выстроена таким образом, что популизмом может заниматься только он. В то же время генерал должен выполнять приказы, а не пытаться понравиться внешней аудитории,
– подчеркнул политтехнолог.
Хотя Попова уволили, однако жестче не решились наказать на фоне того, что тогда Евгений Пригожин отчаянно критиковал действия министерства обороны и генштаба России. После освобождения Попова отправили как можно дальше – в Сирию.
Однако через год его решили арестовать, обвинив в незаконной продаже металлоконструкций, которые стоили примерно 100 миллионов рублей и были предназначены для строительства линии обороны на фронте.
Очевидно, что Попову отомстили за его прошлогодние заявления. Однако российские власти год ждали этого, чтобы максимально "замылить" тему и замаскировать его арест задержаниями других генералов,
– отметил Аббас Галлямов.
Кремль понимает, что арест Попова, а именно его наказание за то, что он говорит правду, – это не популярный шаг. Его задержание – особая история, ведь имеет политическую составляющую.
"Путин, который теряет поддержку народа, боится, что из среды армии вырастет новый "Наполеон", способный опередить его в популярности и впоследствии совершить военный переворот в России", – отметил он.
В России продолжаются аресты военной верхушки
- В конце апреля был задержан заместитель министра обороны России (тогда эту должность занимал Сергей Шойгу) Тимур Иванов, который занимался в частности "восстановлением" оккупированного Мариуполя. Его обвинили в получении взятки в размере примерно 1 миллиарда рублей.
- Позже за решеткой оказался Юрий Кузнецов, который работал главой управления кадров в министерстве обороны. Его также подозревают в коррупционных действиях. Однако его задержали уже после того, как был уволен с должности министра обороны Сергей Шойгу и новым главой ведомства стал Андрей Белоусов.
- Следующим арестовали генерал-майора Ивана Попова, экс-командующего 58-й армии, по подозрению в мошенничестве.
- Кроме того, 23 мая стало известно об аресте генерала Вадима Шамарина. Он занимал должность главы главного управления связи и был заместителем начальника генштаба Валерия Герасимова. Шамарина также подозревают в получении взятки.