Пережить зиму со светом: как правильно выбрать генератор для дома или бизнеса

В предыдущей публикации мы затронули тему альтернативных источников энергии, что в условиях ежедневных отключений стало чрезвычайно актуальным вопросом. Однако все упомянутые там источники энергии требуют как значительных инвестиций с достаточно длительным сроком окупаемости, так и значительного времени для реализации таких проектов.

К примеру, из-за наступления зимнего периода с низкими температурами и осадками в виде снега, реализация даже небольшого проекта с солнечными батареями становится проблематичной. 24 Канал проанализировал, что делать, если энергия нужна здесь и сейчас, а ждать весны для установки солнечных панелей или вышки для ветрогенератора не вариант.

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Нужны быcтрые решения! И такими решениями могут быть:

Генераторы

Украинцы очень быстро привыкли к шуму на улицах, возле каждого небольшого магазина или салона-парикмахерской, генераторов электрического тока. Они помогают выживать малому бизнесу. А наличие генератора возле собственного дома позволяет выживать в полное отсутствие электроэнергии.

Ведь при таких условиях не работают ни система отопления, ни другие системы жизнеобеспечения, а температура внутри дома довольно быстро сравнивается с температурой на улице. Для жильцов многоквартирных домов индивидуальный генератор в квартире или на балконе преимущественно неприемлемый вариант решения проблемы энергоснабжения, но об этом далее...

Что нужно знать о генераторах электроэнергии

Типы генераторов. Их следует различать по виду горючего:

Сейчас на рынке можно найти бензиновые, дизельные и газовые генераторы (работающие как на природном газе метане – таком же, какой используют бытовые газовые плиты и котлы).

(работающие как на природном газе метане – таком же, какой используют бытовые газовые плиты и котлы). Существуют также генераторы, работающие на сжиженном газе (пропане), которым заправляют специально оборудованные авто. Лишь некоторые двигатели генераторов (как и у автомобилей) могут работать как на бензине, так и на сжиженном газе.

Как правило, бензиновые генераторы рассчитаны на относительно небольшую мощность, они не слишком экономны в потреблении топлива, зато заметно дешевле дизельных и газовых двигателей такой же мощности.Если вы подбираете генератор для питания своего дома, то в первую очередь советуем обратить внимание именно на бензиновые агрегаты (они более распространены, дешевле и имеют широкий диапазон мощностей).

Если вы подбираете автономное питание большей мощности (для офиса, гостиниц или многоквартирного дома), то следует рассматривать дизельные генераторы. Они хоть и более дорогие, но довольно быстро разница в цене окупится за счет экономии горючего.

В случае, если вы планируете использовать генератор в течение длительных промежутков времени (а не только по несколько часов в сутки во время аварийных отключений), то есть смысл рассматривать вариант покупки газового генератора.

Он хоть и существенно (в несколько раз) дороже бензиновых аналогов, однако при длительном использовании может быть выгоднее из-за экономии на стоимости топлива. Кроме того, газовые генераторы как правило имеют значительно больший ресурс работы двигателя, а выхлопные газы не так токсичны, как у бензиновых и дизельных аналогов (фактически, выбросы в атмосферу такие же, как и от обычных газовых котлов отопления).

Кстати говоря, как перевозить генератор, чтобы не навредить машине

Прямые или инверторные?

Другим существенным признаком, по которому следует различать генераторы, является метод получения электрического тока – прямое преобразование или инвертор.

Количество фаз

При прямом преобразовании электрический ток снимают прямо с обмоток генератора (при этом скорость вращения двигателя должна быть максимально одинаковой – 3 тысячи оборотов в минуту). А у инверторных выходное напряжение создается сложными электронными схемами, однако это позволяет регулировать в зависимости от нагрузки и скорость вращения, и потребление горючего. Здесь имеем такую же ситуацию – инверторные генераторы, как правило, немного дороже, но разница в цене покрывается со временем за счет экономии горючего.А потому, если обычно вы используете небольшую мощность, и иногда вам нужно иметь запас мощности – инверторные генераторы для вас (производители пишут, что это позволяет сэкономить от 20 до 40% горючего).

Большинство генераторов мощностью до 10–12 кВт однофазные. Это означает, что вся выходная мощность передается через 220 Вольт. Именно на такое напряжение рассчитаны почти все бытовые приборы в вашем доме. И вас не должен смущать тот факт, что "в ваш дом заходит три фазы" – это вовсе не означает, что вам нужен только трехфазный генератор.

Напротив, при подключении к существующей сети трехфазного генератора почти гарантированно возникнет ситуация неравномерной нагрузки по фазам, а это приведет к "перекосу" по напряжению, когда на наиболее нагруженной фазе будет слишком низкое напряжение, а на наименее нагруженной фазе – слишком высокое. И все приборы, подключенные к такой фазе, выйдут из строя.



Какой генератор выбрать / фото Ek.ua

Итак, для дома или небольшого офиса вам, скорее всего, подойдет именно однофазный генератор. А если у вас разводка на три фазы и вы не хотите перерабатывать схему, нужно лишь сделать "параллельное подключение на стороне потребителей" (специалисты, подключающие генератор, будут знать о чем говорится).

Так что с типами генераторов мы разобрались. Теперь о некоторых их характеристиках и особенностях, о которых следует знать.

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Шум

Какие проблемы предполагает шум от генератора Типичное значение показателя "шумового загрязнения" для бензиновых и дизельных генераторов составляет 96...97 децибел. Это много. И рядом с работающим агрегатом вы даже не сможете нормально разговаривать. Придется перекрикивать собеседника, а пребывание в течение длительного времени вблизи работающего генератора может быть травматичным – так называемая "акустическая травма".



Именно поэтому установка такого генератора на балконе многоквартирного дома неприемлема (и точно не понравится соседям). А если учесть еще и то, что такой источник энергии при работе создает мощные вибрации, это может привести к частичному или полному разрушению конструкции балкона.

Итак, вариант установки такого генератора дома на балконе многоквартирного дома абсолютно неприемлем!

Опасная идея: киевляне додумались повесить генератор на балконе девятого этажа

Если же генератор оснащен специальными средствами для шумо- и вибротушения (звукопоглощающий кожух, специальные экраны с поглощающим покрытием или другими конструктивными элементами для снижения шума и вибраций), вы сможете использовать его вблизи офиса или жилья (типовой уровень шума, указанный в документах и/или на корпусе такого генератора составляет 65…72 дБ – и это вполне приемлемая величина).



Генераторы создают большой шум на улицах городов / фото иллюстративное, автор Роман Балук

Выхлопные газы

Если в документации к генератору или на его корпусе указаны другие (более низкие) показатели шума, но он не оборудован шумопоглощающими кожухами или экранами, то, скорее всего, это специально нормированный показатель шума на расстоянии 7 или 12 метров от работающего агрегата. Так производители часто поступают, чтобы сделать свое изделие более привлекательным, якобы "не таким шумным, как другие".

Обычные бензиновые или дизельные генераторы при потреблении топлива производят целый букет различных газов (продуктов сгорания), большинство из которых очень токсичны и опасны.

при планировании места для установки генераторов следует принимать во внимание не только шум, но и возможность проветривания или отвода выхлопных газов. Обычно установка генератора прямо на улице является достаточным условием для того, чтобы такие газы просто рассеивались в окружающей среде.Но если ваш агрегат должен работать в закрытом по нескольким сторонам дворе, где проветривание затруднено, его вредные выхлопные газы могут быть очень опасны. Их концентрация будет значительно превышать допустимые нормы по всему объему воздуха такого двора. Последствия могут быть очень тяжелыми.

Что делать, если другого места для установки генератора, кроме как во внутреннем дворе, нет Выходом может быть установка трубы дымохода, к которой следует подключить выхлопную систему двигателя. При этом дымоход должен подниматься вверх выше уровня крыши на 0,8–1,5 метра.



Учтите, что для установки дымохода в отдельных случаях вам будет необходимо получить специальное разрешение.

Газовые генераторы, то есть работающие на природном газе, имеют значительно менее токсичные выбросы, однако и их следует "утилизировать" так же, как это делают с выбросами от работы газовых котлов – в вытяжную или отводную трубу.

Важно понимать, что при сгорании метана образуется не только двуокись углерода, но и достаточно значительное количество водяного пара, который охлаждаясь (конденсируясь) становится обычной водой. Для ее отвода при использовании трубы-камина следует предусмотреть специальный дренаж (дренажную трубку).

Как уже было сказано выше, газовые генераторы имеют значительно более высокую стоимость (в 3…4 раза!) по сравнению с бензиновыми и дизельными, рассчитанными на такую же мощность. Но они имеют целый ряд преимуществ, делающих такую разницу в цене в редких случаях оправданной.

В первую очередь, когда речь идет о длительном использовании таких генераторов для получения электроэнергии.

, типичная цена агрегата мощностью 8–12 кВт будет составлять 7,5…10 тысяч долларов (по сравнению с 2…3,5 тысячи долларов на бензиновые генераторы качественных производителей). Однако за час работы с 50% максимальной нагрузки газовый генератор будет потреблять 3,5–4 метров кубических природного газа, что в ценах 2022/23 года составит 28–32 гривен. В то время как бензиновый агрегат сожжет ~2…2,5 литра топлива, что обойдется в 100–125 гривен.

Экономия очевидна и со временем становится ощутимой.

Еще одним преимуществом можно считать возможность "снабжения топливом" по газовому трубопроводу, тогда как эксплуатация бензинового или дизельного двигателя генератора требует регулярной доливки топлива в бак (примерно одну 20-литровую канистру каждые 8–10 часов работы).

Дизельное горючее, к тому же, имеет еще и очень стойкий неприятный запах, а при попадании на одежду оставляет пятна, от которых трудно избавиться (те, кто хотя бы раз заправлял бак генератора из канистры, знают что сделать это "идеально" невозможно).

У большинства газовых генераторов небольшой мощности от известных мировых брендов достаточно большой моторесурс, который в несколько раз превышает ресурс маломощных бензиновых и дизельных агрегатов. Это также следует учитывать для принятия решения о покупке того или иного типа генератора.

Еще один популярный источник энергии – аккумуляторные инверторы, которые многие люди считают чуть ли не панацеей от всех "энергетических бед". Но и здесь не все так просто, но об этом – в следующем материале.