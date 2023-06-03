Образование и инновации: Genesis, Минцифра и МОН провели конференцию для преподавателей
Украинская кофаундинговая IT-компания Genesis 3 июня провела первую конференцию Innovating Education для представителей учебных заведений. Тема этого года – "Взаимодействие государства и ІТ-бизнеса".
Событие произошло при поддержке Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки в сотрудничестве с Product IT Foundation for Education. Конференция объединила более 1500 педагогов, активно внедряющих цифровые технологии в образование, сообщает 24 Канал.
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Состоялась первая масштабная конференция для преподавателей
В ходе панельной дискуссии спикеры обсудили направления сотрудничества государства, учебных заведений и продуктового ИТ-бизнеса для:
- построения устойчивого партнерства в образовании,
- экономического роста Украины
Соучредитель и СЕО Genesis Владимир Многолетний рассказал, что Genesis – это украинская компания, 90% сотрудников и руководителей которой с самого начала полномасштабного вторжения остаются в Украине.
Наше будущее, как и будущее большинства украинских компаний зависит от качества образования и уровня выпускников наших университетов. Чтобы конкурировать с крупнейшими мировыми лидерами, нужно иметь образование, уровень которого не уступает мировому. Я благодарен государству, которое инвестирует много времени и усилий в его развитие, но убежден, что компании также должны вкладываться в это направление.
– подчеркнул Многолетний.
Владимир Многолетний поблагодарил государство за развитие образования / Фото Валентины Полищук, 24 Канал
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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что пока в Украине идет война, мир не стоит на месте и активно развивается. Так что ценность человеческого капитала растет в разы.
"Именно поэтому разработать новый путь для образования – наш важный вызов и задачи. Сейчас вместе с командой Минобразования мы формируем эту стратегию. Основной акцент – на внедрении технологий и инноваций в образовании, цифровизации и дебюрократизации", – отметил Федоров.
По его словам, это позволит ввести более смелые и более быстрые изменения, чтобы:
- украинские дети получили знания, соответствующие вызовам современности,
- каждый талантливый украинец смог реализоваться дома в Украине.
Федоров рассказал о новом пути образования / Фото Валентины Полищук, 24
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В ходе дискуссии участники конференции также обсудили использование инновационных технологий в образовании для развития студентов и модернизации образовательного процесса.
Строя новую стратегию образования, мы подробно изучаем каждую деталь. Если мы изменяем минимальный элемент, мы оказываем эффект воздействия на миллионы. Вкладываемся в образование – имеем экономический эффект на всю страну. Наша цель – конкурентоспособное образование, которое даст максимум для каждого украинца,
– заявил заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.
По его словам, у бизнеса и образования много пространства для сотрудничества ради этой цели.
Состоялась масштабная конференция для педагогов / Фото Валентины Полищук, 24
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В событии также приняли участие представители студии онлайн-образования EdEra и ведущих украинских ЗВО, в частности:
- КПИ имени Игоря Сикорского,
- Национального университета "Киево-Могилянская академия",
- Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,
- Киевская школа экономики (KSE).
Конференция Innovating Education будет проходить ежегодно и станет площадкой для обмена опытом между бизнесом, учебными заведениями и государством для развития инновационной страны, где технологии и IT-образование играют ключевую роль.
Смотрите фото с первой конференции Innovating Education / Фото Валентины Полищук, 24
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Коротко о Genesis и Product IT Foundation for Education
- Genesis – это украинская кофаундинговая IT-компания, которая вместе с выдающимися предпринимателями из СЭЭ строит глобальные высокотехнологичные бизнесы.
- Она является одним из крупнейших паблишеров неигровых приложений в мире, которые уже скачали более 300 миллионов раз. Ежемесячно ими пользуются десятки миллионов людей со всего мира.
- Genesis также одна из топовых технологических команд в Восточной Европе. В частности, в 2023 году компания была признана лучшим работодателем Украины военного времени по версии Forbes. Также она входит в тройку лучших работодателей IT по версии DOU.
- Образование – одна из приоритетных сфер Genesis. Отдельный департамент Genesis Education создает образовательные возможности для украинцев – Genesis Academy, экосистему для развития стартапов и бизнесов СЕЭ региона и корпоративное обучение для сотрудников.
- Команда отдела также развивает долгосрочное сотрудничество с учебными заведениями и государством в рамках направления Genesis for Universities. При поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Министерства образования и науки Украины компания работает над созданием всеукраинских образовательных курсов стажировок для студентов всех ЗВО.
- Product IT Foundation for Education ("Образовательный фонд продуктового IT") – это общественная организация, созданная компанией Genesis, представителями фонда Horizon Capital и Киевской школы экономики, для развития IT-образования и внедрения лучших практик современного бизнес-обучения в украинскую систему академического образования.