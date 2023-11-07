Кроме сына Частякова, травмы получила его дочь: в каком сейчас состоянии дети
7 ноября 2023, 11:03Читати новину українською
В Киевской области 6 ноября погиб Геннадий Частяков, который был помощником Валерия Залужного. Из-за трагического случая пострадали дети Частякова.
О состоянии детей, пострадавших в результате взрыва, в эфире телемарафона рассказала спикер МВД Марьяна Рева, пишет 24 Канал. По ее словам, 13-летний сын военного находится в тяжелом состоянии.
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У Частякова осталось четверо детей
Представительница МВД сообщила, что подросток находится под наблюдением врачей. Также она рассказала, что дочь Геннадия Частякова получила легкие повреждения.
Марьяна Рева отметила, что с девочкой все хорошо.
Гибель помощника Залужного: что известно
- Трагедия произошла в жилом комплексе в селе Чайки в Киевской области. В результате трагедии погиб 39-летний военнослужащий, майор Геннадий Частяков. Он в семейном кругу праздновал свой день рождения
- В результате происшествия начато уголовное производство. В полиции предполагают, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения с боеприпасом.
- По данным источника 24 Канала в правоохранительных органах, Частяков, скорее всего, погиб из-за трагического случая.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Частякова остались жена и четверо детей.
- По словам жены майора, муж принес с собой подарочный пакет с алкоголем и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета тот взорвался. Подарочный набор на день рождения презентовал коллега погибшего.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал об обстоятельствах трагедии. По его словам, военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.