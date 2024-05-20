Без боя сдал Купянск россиянам: в Харькове за госизмену будут судить экс-мэра города

Городской голова Купянска Геннадий Мацегора еще в первые дни полномасштабного вторжения буквально сдал город российским военным. Теперь его будут судить за измену.

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника по фактам государственной измены. Ведь Мацегора открыто сотрудничал с оккупантами и способствовал их преступлениям на территории нашего государства.

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Геннадий Мацегора заочно предстанет перед судом

Как удалось выяснить следствию, еще в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины, действующий на тот момент Купянский городской голова добровольно перешел на сторону российских захватчиков.

Известно, что 27 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в Купянске, записал видеообращение с целью создания ложного впечатления у местного населения о заботе оккупационных властей.

Также оно касалось предотвращения массовых протестов, что может повлечь препятствия действиям вооруженных формирований России.

Чиновник всячески способствовал российским оккупантам в Купянске, обеспечивая их транспортом, жильем, топливом и едой. Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины,

– говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Более того, в июне 2022 года предатель подписал протокол заседания о создании оккупационной администрации под названием "временная гражданская администрация Харьковской области". На сегодня обвиняемый находится в розыске.

Правоохранителям удалось выяснить, что сейчас он находится на территории Белгородской области России. Предателя будут судить заочно в Червонозаводском районном суде города Харькова. Ему грозит пожизненное заключение.

Подробнее об этом деле

В феврале 2022 года против Геннадия Мацегоры открыли уголовное производство. Городской голова умышленно совершил действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины.

Уже в июле 2022 года председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что Мацегору арестовали оккупанты. По его словам, на тот момент бывший мэр Купянска находился под стражей в России.

. Геннадия Мацегору мэром города избрали в 2020 году"Оппозиционная платформа – За жизнь"