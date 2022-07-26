Но стала ли Конвенция эффективным средством правовой защиты жертв этого международного преступления и смогла ли предотвратить его? В частности — геноцид против украинской нации.

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Бомба, заложенная с момента принятия

Если коротко описывать историю Конвенции, то пригодится давняя поговорка "умела готовить и не умела подавать". В целом, тогдашние государства имели понимание необходимости криминализировать деяния, направленные на полное или частичное уничтожение группы людей.

В этом весомая заслуга польского юриста Рафаэля Лемкина, который сам отправлял десятки писем правительствам. Однако, имея собственные скелеты в шкафу, государства хотели создать такой международный договор, который не представлял бы угрозы ни их суверенитету, ни высшим должностным лицам.

В результате, если сравнить Резолюцию Генеральной Ассамблеи 96(I), тексты проектов и Конвенцию, то получим свободное падение в небытие самого духа и начальной цели запрета на геноцид.

Разработчик Договора — британский юрист Хартли Шоукросс подчеркнул, что Конвенция может оказаться вредной, поскольку любое договорное определение геноцида неизбежно рискует быть слишком узким. Так и случилось. Ведь не так опасно сокращение самого количества статей, как "кастрация" геноцида, что в конце концов привело к превращению Конвенции в механизм политических манипуляций, а не предупреждению деяний, вызывающих "шок человечества".

Следует подчеркнуть, что СССР был единственным государством, проголосовавшим против проекта, который лег в основу Конвенции. Несмотря на то, что он уже не предусматривал криминализации большей части того, что использовала советская тоталитарная машина для уничтожения "врагов народа".

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Однако совсем скоро СССР превратился из противника в активного борца за принятие и реализацию Конвенции о геноциде. Он наспех и с оговоркой ратифицировал Договор в 1954 году. Очевидно, что его основной целью была не борьба за права человека, а победа коммунизма над капитализмом, который также грешил расовой дискриминацией.

Представители Союза обвиняли США в геноциде темнокожего населения, пытаясь получить преимущество от нератификации государством Конвенции и подорвать американское лидерство. В то же время геноцид медленно превращался в обыденное явление.

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Парадоксально, но даже при разработке Конвенции в отдельных государствах мощно совершались массовые зверства. В 1947 году на одном из заседаний профильного комитета Генеральной Ассамблеи Пакистан обвинил Индию в актах геноцида. Следует подчеркнуть, что та в свою очередь относится к трем государствам-инициаторам заключения Договора.

Далее примеры геноцидных техник встречаем во время гражданской войны (1946–1950) и культурной революции в Китае (1966), арабо-израильского конфликта, изменения режима в Индонезии (1965–1966), правления красных кхмеров в Камбодже (1975) Бангладеша, вооруженных конфликтов в Нигерии (1967–1970), Судане (1955–1972 и 1983–2005) и Ираке (1980–1988).

Ни одно из упомянутых событий, несмотря на то, что унесло жизни у миллионов людей и сопровождалось подобными нацистским практиками, так и не было признано геноцидом. С точки зрения права это объяснялось несоответствием "букве" Конвенции, с точки зрения здравого смысла –холодной войной и отсутствием политической воли. Геноцид был несвоевременным, как и расширение или пересмотр Конвенции.

Ситуация не изменилась с падением берлинской стены. Единичные случаи привлечения к ответственности за геноцид (Руанда, Сребреница) на фоне массовых зверств в Мьянме, Китае и на Ближнем Востоке не являются свидетельством эффективности Конвенции.

Более того – в течение минимум восьми лет россия готовила и реализовывала геноцид против украинской нации – на что? Вопреки духу Конвенции, международное сообщество отвечало "это не вошло в Договор, это что-то из Лемкина, уничтожение национальной идентичности, массовые депортации и колонизация Крымского полуострова ни о чем не свидетельствуют"…

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В конечном варианте Конвенция содержит ряд логических ошибок и неточностей, которые создают "правовой вакуум" и не позволяют достичь цели Договора: защитить группы людей от уничтожения . Оппоненты могут настаивать, что под защитой находятся только четыре группы, однако в таком случае следует объяснить, почему уничтожение тутси ужаснее для человечества, чем истребление "врагов народа" в СССР? Ведь первоначально в Резолюции 96(I) были заложены две идеи:

геноцид отличается от гомоцида уничтожением не одного человека, а группы людей;

такое уничтожение наносит непоправимый вред человечеству, лишая его культурного и иного вклада.

Пострадало ли человечество от уничтожения украинских кобзарей, духовенства, диссидентов? Пострадает ли человечество, если Украину де-факто превратят в "малороссию"? Вопрос с вполне понятным ответом. Следует лишь упомянуть, что сокращение количества защищенных групп – дело рук дипломатов, ведь из-под пера юристов проект Конвенции исходил с совершенно другими формулировками.

То же касается преобразования Конвенции в загадочную барышню, которая говорит одно, а подразумевает другое. Первый проект Договора, кроме перечисления самих деяний, являющихся геноцидом, также содержал краткую "инструкцию", включающую именно упомянутые деяния. Например, такой элемент, как причинение смерти членам группы или создание условий для уничтожения группы (статья 2 (а, б) Конвенции в действующей редакции) содержал ссылку на умышленное лишение жилья, одежды, продуктов питания, медицинского ухода, конфискацию имущества, мародерство, отказ в тех благах, которые доступны другим жителям соответствующей территории.

Трудно не согласиться, что в расширенном виде статья позволяет безусловно отнести действия россии по похищению украинского зерна, препятствование гуманитарным коридорам, завоз несертифицированных лекарств, "национализацию" недвижимости украинцев и умышленные нападения на гражданское население и гражданские объекты, к преступлению геноцида.

Магическим образом после громкого дела имени Юлиуса Штайнера из конечного варианта Конвенции исчезла и отдельная статья, криминализировавшая пропаганду преступления геноцида. Впрочем, это не убережет ольгу скабееву, владимира соловьева, тину канделаки и других от индивидуальной уголовной ответственности за подстрекательство к геноциду, которое все же вошло в статью 3 (с).

К сожалению, нет в Договоре и полного запрета культурного геноцида. В окончательном варианте имеется лишь один из его элементов: насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую (статья 2(е)) Составители Договора подтвердили, что изъятие детей является физически и биологически разрушительным, а их приобщение к обычаям, языку и ценностям другой группы равносильно уничтожению группы, чье будущее зависит от следующего поколения, однако, если запретить язык, обычаи и культуру нынешнего поколения, не равносильно ли это его более быстрому уничтожению?

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В общем, Конвенцию "убили" еще тогда, когда, несмотря на первоначальные утверждения об уже действующем запрете на геноцид, государства решили, что Договор не является обязательным для тех стран, которые к нему не присоединились.

Следовательно, сегодня имеем такой силлогизм: согласно обычному праву, запрет геноцида является обязательным, а согласно договорному – только для участников. При этом ссылка на то, что государство – не участник Конвенции, не спасет от привлечения к ответственности, хотя на уровне государств такое привлечение невозможно, поскольку без участия в Договоре доступ к Международному суду ООН отсутствует. Подобные "выверты" свидетельствуют не о чем ином, как о заполитизированном характере Конвенции.

Реанимация Конвенции

Следует согласиться с Давидом Нерсесяном, указывающим, что Конвенцию заключали под обстоятельства единственного случая: Холокоста.

Поэтому вполне логично, что в новых условиях Договор "не работает": за 80 лет изменились не только государства и общества, но и способы и техники уничтожения групп людей – единичные случаи массовой мясорубки еще встречаются, однако куда чаще нападают на национальную идентичность и культуру, используя депортации и создание условий, предусматривающих медленную, но надежную ликвидацию.

К тому же, такие действия с легкостью можно представить под соусом защиты национальной безопасности, борьбы с экстремизмом, сохранения собственной культуры и самобытности. Международное сообщество начинает бить тревогу только из-за физического уничтожения, но, как правило, оно является последним этапом. Конвенция целых два раза (!) сработала в контексте наказания геноцида, однако был ли хотя бы один случай, когда ей удалось его предупредить?

Нет. Ведь в Конвенции нет такого механизма. Ни специального мониторингового комитета, как в большинстве основополагающих договоров, ни судебного или квазисудебного органа, доступ к которому имели бы не только государства, но и индивиды. Например, каким образом можно было предупредить геноцид в Руанде, если по логике Конвенции в Международный суд должна обратиться сама Руанда?

Справедливо подчеркнуть, что другие стороны договора тоже обладали таким правом, но им не воспользовались. Во-первых, государствам следует серьезно задуматься над заключением факультативного протокола по созданию надзорного механизма за исполнением Конвенции, а также органа, который рассматривал бы жалобы вероятных жертв геноцида.

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Во-вторых , требует изменения и уточнения сама Конвенция. За основу можно взять релевантную практику международных судов и трибуналов. В частности, следует одновременно конкретизировать перечень возможных деяний, составляющих геноцид, и сделать его открытым, чтобы не ограничить пространство для защиты жертв. Следует прекратить закрывать глаза на культурный геноцид и включить его проявления хотя бы в формулировку специального умысла.

В конце концов сама Конвенция предусматривает, что была заключена на 10 лет с автоматическим продлением каждые пять лет, если стороны не договорятся о другом (в 2023 году истекает очередная пятилетка). В случае если Договор не может защитить от геноцида, то зачем он вообще?

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