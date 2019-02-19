Генпрокуратура требует для Мангера ареста без залога

Генпрокуратура считает определение размера залога за Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандюзюк, необоснованным. ГПУ обжаловала такое решение и просит удерживать чиновника под стражей во время досудебного расследования.

Соответствующую жалобу уже подали в Киевский апелляционный суд во вторник, 19 февраля, отметили в пресс-службе ГПУ.

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Отметим, что 15 февраля после того, как адвокат Мангера внес за него залог в размере 2,5 миллиона гривен, подозреваемый покинул СИЗО без браслета. И теперь он может свободно передвигаться по стране.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк", – отметили в сообщении.

Что произошло с Екатериной Гандзюк? 31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги 39% тела и перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как законченное умышленное убийство. Подозревают, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк есть помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. 12 ноября Павловский был задержан. Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Однако имена не обнародовал несколько месяцев. Разве что мотивом преступления назвал "активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти".

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