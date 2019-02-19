Генпрокуратура вимагає для Мангера арешту без застави

Генпрокуратура вважає визначення розміру застави за Владислава Мангера, якого підозрюють у організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандюзюк, необґрунтованим. ГПУ оскаржила таку ухвалу та просить утримувати чиновника під вартою під час досудового розслідування.

Відповідну скаргу вже подали до Київського апеляційного суду у вівторок, 19 лютого, зазначили у прес-службі ГПУ.

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Зазначимо, що 15 лютого після того, як адвокат Мангера вніс за нього заставу в розмірі 2,5 мільйона гривень, підозрюваний покинув СІЗО без браслета. Тож тепер він може вільно пересуватися країною.

"Генеральний прокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк", – наголосили у повідомленні.

Що сталось з Катериною Гандзюк? 31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіків 39% тіла та перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Справу розслідують як закінчене умисне вбивство. Підозрюють, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. 12 листопада Павловського було затримано. Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Проте імена не оприлюднював кілька місяців. Хіба мотивом злочину назвав "активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади".

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