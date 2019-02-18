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      Справа Гандзюк: підозрюваний Мангер вийшов на роботу в Херсонській облраді

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      Справа Гандзюк: підозрюваний Мангер вийшов на роботу в Херсонській облраді
      Справа Гандзюк: підозрюваний Мангер вийшов на роботу в Херсонській облраді / Фото з Facebook-сторінки Херсонської обласної ради

      Очільника Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк. За нього внесли заставу у розмірі 2 мільйони 497 тисяч гривень, тож він покинув СІЗО. 18 лютого Мангер уже вийшов на роботу.

      18 лютого на чолі з Мангером пройшла апаратна нарада облради, повідомили у прес-службі Херсонської облради.

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      Владислав Мангер, якого звинувачують в організації вбивства Катерини Гандзюк, покинув СІЗО без браслета 15 лютого. Він може вільно пересуватися країною, а тому загрожувати громадським активістам.

      Як Мангер може бути причетним до вбивства Катерини Гандзюк?

      • Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший". Сам Левін втік за кордон, його оголошено в розшук.

      • Сам Мангер заявив, що має ніякого зв’язу з Левіним. Проте, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

      • До слова, офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.

      • Окрім того, Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського антимайдану та "ставлеником криміналу".

      Що сталось з Катериною Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала опіків 39% тіла та перенесла кілька операцій. 4 листопада Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Справу розслідують як закінчене умисне вбивство. Підозрюють, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. 12 листопада Павловського було затримано. Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Проте імена не оприлюднював кілька місяців. Хіба мотивом злочину назвав "активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади".

      Чому Мангера підозрюють у причетності до вбивства Гандзюк: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Розслідування Справа Катерини Гандзюк Владислав Мангер Новини Херсона СБУ
      Джерело: 24 канал
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