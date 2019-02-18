Дело Гандзюк: подозреваемый Мангер вышел на работу в Херсонском облсовете

Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк. За него внесли залог в размере 2 миллионов 497 тысяч гривен, поэтому он покинул СИЗО. 18 февраля Мангер уже вышел на работу.

18 февраля во главе с Мангером прошло аппаратное совещание облсовета, сообщили в пресс-службе Херсонского облсовета.

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Владислав Мангер, которого обвиняют в организации убийства Екатерины Гандзюк, покинул СИЗО без браслета 15 февраля. Он может свободно передвигаться по стране, а потому угрожать общественным активистам.

Как Мангер может быть причастен к убийству Екатерины Гандзюк?

• Отец Екатерины Виктор на заседании ВСК обвинил в причастности к заказу убийства его дочери председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, главу херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. По его словам, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации преступления Левиным под криминальным прозвищем "Москал-младший". Сам Левин сбежал за границу, он объявлен в розыск.

• Сам Мангер заявил, что не имеет никакой связи с Левиным. Однако, журналисты выяснили, что его советник и юрист Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк за бесценок отдал в аренду Левину отель Oasis Beach на берегу моря Черного моря в поселке Лазурном.

• К слову, официальный подозреваемый в организации преступления Алексей Левин (Москаленко), которого связывают с Мангером, Гордеевым и Рищуком, по данным следствия, находится в Доминикане. Он объявлен в розыск.



• Кроме того, Гандзюк обвиняла областную власть в причастности к незаконной вырубке лесов в регионе, а Владислава Мангера в покрывании этого нелегального бизнеса. Активистка называла его организатором херсонского антимайдана и "ставленником криминала".

Что случилось с Екатериной Гандзюк?31 июля 2018 года в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги 39% тела и перенесла несколько операций. 4 ноября Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги в результате нападения с использованием химического вещества. Дело расследуют как законченное умышленное убийство. Подозревают, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. 12 ноября Павловский был задержан. Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Однако имена не обнародовал несколько месяцев. Мотивом преступления назвал "активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей".

Почему Мангера подозревают в причастности к убийству Гандзюк: смотрите видео