В НАТО не могут выбрать нового генсека Альянса: кто кандидаты

Важным событием для Североатлантического альянса станет предстоящий саммит в Вильнюсе. Однако принятие Украины в НАТО не является самым главным вызовом для союзников.

Об этом 24 Каналу рассказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Перед НАТО стоит много проблемных вопросов, на которые страны-члены продолжают искать ответы.

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НАТО не может выбрать нового генсека

Спрогнозировать нового руководителя Альянса почти невозможно, потому что между отдельными членами НАТО существуют существенные противоречия.

Главными претендентами на пост генерального секретаря НАТО долгое время считались министр обороны Британии Бен Уоллес и премьер-министерка Дании Мэтте Фредериксен.

"Аргументом в пользу назначения Фредериксен является то, что она может стать первой женщиной, которая возглавит НАТО. В то же время Уоллес является кадровым военным, который будет максимально полезен Альянсу во время войны", – пояснил Романюк.

Но кандидатуре британского министра сопротивляются Франция и Германия, которые ч предубеждением относятся к Британии из-за ее выхода из ЕС.

Сейчас продолжаются попытки достичь консенсуса в отношении одного из этих кандидатов. Если ни один из них не наберет 31 голос "за", союзники попытаются уговорить действующего Йенса Столтенберга остаться работать еще на один год, до саммита в Вашингтоне,

– считает Романюк.

Другими проблемами союза есть сложный процесс принятия Швеции и недоработанная концепция противодействия России.

Юрий Романюк о вызовах, стоящих перед НАТО: смотрите видео

Что еще известно о саммите в Вильнюсе