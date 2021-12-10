Генсек НАТО выступил в поддержку нормандского формата

НАТО выступило за продолжение переговоров в нормандском формате по Донбассу. Это важно на фоне возможной угрозы России возле границ Украины.

Напряженность очень высокая, – генсек НАТО.

В поддержку всех усилий по подготовке встречи в нормандском формате выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом политик заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном Ивом Ле-Дрианом.

К теме Обратились к Россиии и Украине: Столтенберг с Блинкеном провели переговоры

На встрече иностранные чиновники обсудили российские войска у границы Украины. Они подчеркнули, что Кремль создает напряженность.

Диалог приобретает особое значение в ситуации, когда напряженность особенно высока,

– сказал Столтенберг.

Нормандский формат: последние новости

В последний раз встреча лидеров нормандской четверки состоялась еще в декабре 2019 года. С этого времени Россия блокирует переговоры. Поэтому они проходят на уровне министров и советников и особого эффекта не дают.

Кремль предложил провести встречу на уровне министров 11 ноября. Однако глава российского МИДа Сергей Лавров 8 ноября отказался участвовать в переговорах. Мол, нет согласованного итогового документа.

Во Франции и Германии назвали такие действия "неправильной позицией", а спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Кремль в очередной раз продемонстрировал, что именно он блокирует переговоры.

Впоследствии, 17 ноября, российское министерство опубликовало конфиденциальную переписку Лаврова и его французского коллеги Жана Ива Ле-Дриана. Украинский чиновник Дмитрий Кулеба назвал это "попыткой окончательно добить нормандский формат".

Это может вас заинтересовать – НАТО впервые готовит для Путина мощные санкции: смотрите видео