Кто-то очень любит деньги: почему генсек ООН решил поехать к Путину

Не стоит строить себе иллюзии относительно ООН. Это всегда была площадка с демократическими и авторитарными странами, где любят заниматься собственной выгодой.

Об этом 24 Каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, прокомментировав визит Гутерриша в Россию. ООН любит спекулировать на том, что это – некая уникальная площадка, которая вмещает и демократические, и авторитарные страны.

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Почему Гутерриш поехал в Россию

Как отметил Божко, звучит много выдумок, что в западных институтах всегда работают в направлении демократии, принципиальности, отсутствия коррупции и т.п. Нет, это не касается ООН. Там могут и критиковать идею распространять демократию.

Там всегда говорят, что надо послушать все стороны, потому что они же "наши члены". Вот есть Китай и Россия в Совбезе. ООН удачно спекулирует на теме, что они такая уникальная площадка. Стыдно ли им за это? Нет. Получают ли они огромные прибыли и влияние, ввиду этого? Да. Будут ли они делать так же дальше? Да,

– сказал Божко.

Интересно, что Гутерриш не приехал на Глобальный саммит мира, который Украина организовывала в июне. Тут также можно понять, что произошло. Россия и другие страны могли угрожать другим государствам и институциям последствиями, если они присоединятся к инициативе Украины.

Не стоит также забывать, что Россия, Китай и многие другие авторитарные страны спонсируют ООН наравне с западными государствами. А иногда платят и гораздо больше. Конечно, что в организации есть те, кто очень любит деньги.

Когда мы думаем, что это только в Украине придумали воровать деньги на политических темах, то нет. На Западе оно также есть. Особенно, к сожалению, в глобальной политике. Гутерриш хочет показать, что он на Западе имеет уникальную функцию и может поговорить с Путиным по желанию. Идет ли это в разрез с ценностями демократии и этого прометеевского либерализма? Да. Но кого это волнует? ООН не для этого создавали,

– отметил Божко.

Ранее в МИД Украины раскритиковали намерение Гутерриша поехать в Россию. Там напомнили, что он не прибыл на Саммит мира в Швейцарии, но на саммит БРИКС в Казани решил поехать. В Гутерриша говорят, что его поездка на саммит БРИКС – стандартная практика. А его позиция по войне в Украине – неизменна.