Двойные стандарты: Ступак предположил, почему генсек ООН Гутерреш злился на Зеленского
Появляется все больше интересной информации из "слитых" документов Пентагона. Так недавно сообщили, что Генсек ООН был недовольным визитом в Украину в марте и поведением президента Зеленского.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, недовольство Антониу Гутерреша касалось участия в награждении защитниц Украины.
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"Неуважение" к Генсеку ООН
В издании The Washangton Post сообщили, что в "слитых" засекреченных документах Пентагона была информация о том, что Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерреш злился Президента Украины Владимира Зеленского.
Его недовольство было, в частности, было вызвано тем, что он был вынужден участвовать в церемонии награждения защитниц Украины во время визита в Киев 8 марта.
По всей вероятности, это обусловлено тем, что его не предупредили об этой церемонии, а он же Генсек. Как ему это могли ничего не сказать? Единственное, с чем я могу согласиться, что да, должно быть межличностное уважение,
– отметил Иван Ступак.
Впрочем, бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что Антониу Гутерреш – это Генсек ООН. Его задача, если где-то идет война – это ее остановка. Кроме того, агрессора следует назвать прямо, а не избегать ответа. Гутерреш же занимает довольно незаинтересованную позицию.
Иван Ступак об оскорблении Антониу Гутерреша на Владимира Зеленского: смотреть видео
ООН: последние новости
- После расследования, в котором вагнеровцы признались в пытках украинцев, представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал, что Гутерреш "ужасен увиденным" и требует привлечь к ответственности всех причастных.
- К слову, здесь стоит напомнить, что в этом месяце Россия возглавляет Совбез ООН. Более того, управление Верховного комиссара ООН по правам человека констатирует, что задокументировало казнь без суда и следствия 15 украинских военнопленных. Но, несмотря на то, что есть все доказательства террористического поведения россиян, в ООН не спешат выгонять Россию из организации.
- Заметим также, что в "слитых" документах есть информация о том, что Соединенные Штаты убеждены, что Антониу Гутерреш слишком уступчив к России. В частности, это касается пересмотра "Зернового соглашения" в 2022 году. Согласно оценке США, действия генсека ООН в феврале "подрывают более широкие усилия, направленные на привлечение Москвы к ответственности за ее действия в Украине".