Генштаб подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в России

В Генштабе вечером 22 февраля сообщили, что Силы обороны действительно поразили российскую НПС. Удар нанесли СБУ и другие составляющие СОУ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.

Силы обороны поразили НПС "Нововеличковская"

Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля 2025 года нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае России, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк – Новороссийск-2,

– сказано в заметке.