22 февраля, 18:17
Генштаб подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в России
В Генштабе вечером 22 февраля сообщили, что Силы обороны действительно поразили российскую НПС. Удар нанесли СБУ и другие составляющие СОУ.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Генштаба.
Силы обороны поразили НПС "Нововеличковская"
Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля 2025 года нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае России, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк – Новороссийск-2,
– сказано в заметке.