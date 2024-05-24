Штат Генштаба сократят на 60%: часть военных отправят в боевые подразделения

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины проведут реформу и сократят персонал на 60%. Часть персонала планируют направить на усиление боевых подразделений.

24 мая в Киеве представители ВСУ провели брифинг по актуальным вопросам деятельности Вооруженных Сил Украины. Говорили о ходе боевых действий, новейших технологиях и реформах.

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Генштаб сокращает штат

Начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский рассказал, как планируют реформировать Генштаб и органы военного управления. По его словам, в 2022 году начали прорабатывать перспективную структуру Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО.

Генерал отметил, что в феврале-марте 2024 года в Генеральном штабе провели функциональное обследование и решили оптимизировать штатную численность некоторых структурных подразделений и органов военного управления. Этот процесс включает расформирование ряда военных организационных структур, формирование новых, а также проведение оптимизации имеющихся. В Генштабе планируют устранить дублирование функций, а также уменьшить штатную численность на 60 процентов.

Зачем проводят реформирование Генштаба

Высвобожденным личным составом планируют доукомплектовать органы управления оперативного и тактического уровней и боевые воинские части. Это должно помочь осуществлять ротации подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи в зоне боевых действий.

Реформа Генерального штаба позволит усилить те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск. Структура – это, прежде всего, баланс между необходимостью реагирования на угрозы и возможностями государства по содержанию и прежде всего развития Вооруженных Сил,

– говорит Острянский.

Евгений Острянский подчеркнул, что в условиях войны в первую очередь должны усиливаться те структуры, которые непосредственно осуществляют управление группировками войск.

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