Генштаб примет решение о контрнаступлении в последний момент, – Данилов

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генеральный штаб примут решение о контрнаступлении в последний момент.

Об этом в интервью ARD заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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ВСУ рассматривают несколько вариантов

"Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта – это мало", – отметил Данилов.

В начале апреля произошла якобы "утечка данных" о планах США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Украинская разведка заверила, что часть этих документов – ложная, а другая часть – из открытых источников.

Контрнаступление точно будет

Министр обороны Алексей Резников заявил, что контрнаступление точно будет. Однако министерство не может раскрыть все планы, ведь они связаны с тайной определенной стратегической задачи. То есть точные даты ведомство сказать не может из-за многих факторов.

Следует заметить, что россияне уже начали паниковать. В частности, спутниковые снимки показали, что в Запорожской области оккупанты вырыли окоп протяженностью в 70 километров. Его начали рыть еще с осени.

Ранее спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский выразил убеждение, что россияне вырыли такой окоп исключительно из-за страха перед украинским контрнаступлением. Именно поэтому они так упорядочивают свои позиции и строят фортификации.

По его словам, самым неприятным в этой ситуации является то, что захватчики проводят минирование территории. Поскольку неизвестно, составляют ли они карты минных полей, чтобы потом можно было их разминировать.