Не упрек медиа, – в Генштабе прокомментировали ролик об информационной тишине
- Генштаб ВСУ опубликовал ролик об информационной тишине, подчеркивая важность быть осторожным с информацией из-за возможных последствий.
- Там объяснили, что видеоролик имеет учебно-просветительский характер и направлен на повышение осведомленности об информационной безопасности.
В Генеральном штабе ВСУ объяснили публикацию ролика об информационной тишине, который вызвал беспокойство среди представителей медиа. Там отметили, что его цель – не критиковать, а напомнить всем, что любая информация может иметь последствия, которые использует враг.
Соответствующий ролик опубликовали в среду, 16 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Видеоролик Генштаба об информационной безопасности
Генеральный штаб совместно с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности продолжили серию видеороликов об информационной безопасности.
На опубликованных кадрах видно иллюстрацию журналистки, которая показывает место производства беспилотников в Украине. Представители российских спецслужб это видят и используют информацию, чтобы нанести удар по объекту.
Ролик Генштаба об информационной безопасности: смотрите видео
В видеоролике звучит высказывание "один репортаж – один удар". В нем призывают украинцев не разглашать критическую информацию и не позволять другим это делать.
Институт массовой информации заявил, что в ролике Генштаба журналистов делают виновными в российских обстрелах. В нем подчеркнули, что перекладывание ответственности на журналистов подрывает доверие к медиа, стимулирует общество ориентироваться на менее правдивые источники информации.
Как в Генштабе объяснили значение видеоролика
В сообщении Генерального штаба говорится, что обнародованный ролик имеет только учебно-просветительскую цель. Он должен напомнить гражданам, в том числе и военнослужащими, о важности информационной безопасности в условиях войны.
В то же время призываем не расценивать этот материал как упрек или обвинения в адрес представителей медиа. Его цель – не критиковать, а напомнить всем: любая информация может иметь последствия, которые использует враг,
– заявили в Генштабе.
Там добавили, что ценят вклад журналистов в борьбу Украины за независимость и уважают свободу слова.
В Генштабе заявили, что видеоролик будет доработан, учитывая конструктивные замечания и рекомендации.
К слову, в начале 2024 года в Генштабе публиковали видеоролик о том, как вести себя в соцсетях, чтобы не вредить ВСУ. Там отметили важность информационной тишины и призвали украинцев не распространять информацию о том, где в нашей стране производят оружие.