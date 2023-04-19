Более 600 бойцов и несколько десятков беспилотников: свежие потери врага 19 апреля

Российские захватчики продолжают нести безумные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 620 бойцов "второй армии мира"

С начала полномасштабного вторжения на тот свет удалось отправить уже 187 750 российских захватчиков. Заметим, что это приблизительная цифра и она может быть ниже реальной из-за невозможности точно подсчитать потери в зонах ведения активных боевых действий.

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Потери врага в технике

За более чем год полномасштабного вторжения российские захватчики потеряли также немало техники. В металлолом наши защитники превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, а также сотни самолетов и вертолетов. Айда знакомиться со статистикой подробнее:

танков – 3665;

боевых бронированных машин – 7110;

артиллерийских систем – 2 819;

РСЗО – 538;

средств ПВО – 285;

самолетов – 308;

вертолетов – 293;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376;

крылатых ракет – 911;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5692;

специальной техники – 330.



Актуальные потери врага по состоянию на 19 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Пройдемся потерями врага за минувшие сутки. В течение 18 апреля наши защитники уничтожили 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 23 беспилотника оперативно-тактического уровня, а также 16 автомобилей и автоцистерн.

Ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку

Российские захватчики несут колоссальные потери, в частности, из-за стремления выполнить приказ Путина. Кровавый диктатор любой ценой хочет выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому не жалеет ни одного солдата для воплощения в жизнь своего жестокого плана.

Наступательные действия, говорят в Генштабе ВСУ, сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны там отбили более 60 атак врага. Сейчас самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Заметим, что оккупанты продолжают поражать своей циничностью на временно оккупированных территориях. Так, на части Херсонщины враги минируют местность, а также наращивают оборонительную способность. Известно, что засеивают минами даже акватории рек Конка и Днепр. К сожалению, на минах врага подрываются местные жители, когда пытаются выйти на воду.