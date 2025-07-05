Генштаб заявил о поражении важного объекта российского ВПК в Чебоксарах

Ночью, 5 июля, украинские силы ударили по объекту ВПК России. Речь идет о предприятии "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.

В Генштабе отметили, что целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета", передает 24 Канал.

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Удар нанесен точно в цель

Эти антенные решетки используются в "Шахедах", ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно совершает обстрелы Украины, в том числе гражданской инфраструктуры.

Подтверждено, что средства поражения достигли района цели.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,

– говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что в ночь на 9 июня "ВНИИР-Прогресс" уже был атакован дронами, которые преодолели более 1000 километров.

К слову, в ночь на 5 июля ССО Украины нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, поражена вражеская авиация и состав с управляемыми авиабомбами.