Генштаб заявил о поражении важного объекта российского ВПК в Чебоксарах
- Украинские силы ударили по объекту ВПК России "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета".
- Эти антенные решетки используются в разном высокоточном вооружении, которым Россия обстреливает Украину.
Ночью, 5 июля, украинские силы ударили по объекту ВПК России. Речь идет о предприятии "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах.
В Генштабе отметили, что целью были мощности по производству адаптивных антенных решеток "Комета", передает 24 Канал.
Смотрите также Атака по заводу по производству деталей к "Шахедам" в Подмосковье: чем били ВСУ
Удар нанесен точно в цель
Эти антенные решетки используются в "Шахедах", ракетах "Искандер-К", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении, которым противник регулярно совершает обстрелы Украины, в том числе гражданской инфраструктуры.
Подтверждено, что средства поражения достигли района цели.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,
– говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, что в ночь на 9 июня "ВНИИР-Прогресс" уже был атакован дронами, которые преодолели более 1000 километров.
К слову, в ночь на 5 июля ССО Украины нанесли удар по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, поражена вражеская авиация и состав с управляемыми авиабомбами.