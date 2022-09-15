Генштаб заявил о значительных потерях россиян в Харьковской области: враг расформовывает некоторые подразделения
Источник:Генштаб ВСУ
Из-за успешного контрнаступления ВСУ на Харьковщине у россиян – огромные потери. Чтобы лечить раненых, они даже перепрофилировали детскую больницу.
Российских военных, участвовавших в боевых действиях в Харьковской области, вывели в квазиреспублику в Луганске. Речь идет о 202-й и 204-й стрелковых полках 2 армейского корпуса.
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С Харьковской области вражеские подразделения выводили спешно. Теперь их будут расформировать.
Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва,
– рассказали в Генштабе.
Из-за большого количества раненых военных в Новоайдаре Луганской области гражданские больницы срочно перепрофилируют под военные госпитали. Теперь оккупантов будут лечить даже в детской больнице. Правда, куда родители должны вести больных детей – неизвестно.
По данным Генштаба ВСУ, российское военно-политическое руководство решило пополнить резерв для войны в Украине, привлекая заключенных, а также работников государственных предприятий и учреждений. Кроме того, россияне сняли ограничения на призыв для многодетных семей. Также враг планирует принудительно создавать региональные батальоны, сформированные по национальному признаку.
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Что известно о потерях врага на войне
С начала полномасштабной войны в Украине наши военные уничтожили 53 800 российских оккупантов. Потери оккупантов в технике составляют:
- 2 193 танка,
- 4 682 боевые бронированные машины,
- 1 295 артиллерийских систем,
- 311 РСЗВ,
- 167 средств ПВО,
- 250 самолетов,
- 215 вертолетов,
- 908 беспилотников,
- 233 крылатые ракеты,
- 15 кораблей и катеров,
- 3 522 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 120 единиц специальной техники.
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