Германия предоставит Украине еще 45 Gepard: когда поступят САУ

Украина получит от Германии еще 45 самоходных зенитных установок Gepard. Часть из них планируют доставить уже в скором времени.

Так, в минобороны Германии заявили, что Украина получит еще 1,5 десятка "Гепардов" в ближайшие недели. Кроме того, ФРГ в 2023 году предоставит две дополнительные системы IRIS-T, а в следующем году – еще четыре.

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Все "Гепарды" планируют передать уже в 2023 году

Руководитель специального штаба по Украине при министерстве обороны ФРГ бригадный генерал Кристиан Фрейдинг отметил, что его государство планирует предоставить еще 45 САУ Gepard до конца этого года.

В настоящее время ВСУ получили от ФРГ 34 единицы этой техники. Еще 15, по словам Фрейдинга, доставят "в ближайшие недели".

Кроме того, мы хотим поставить еще до 30 Gepard до конца года в сотрудничестве с США,

– подчеркнул руководитель специального штаба.

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