Новейшее российское оружие сможет нести ракеты Р-73: что известно о "Герань-5"

В начале 2026 года российские войска во время ракетных атак по Украине применили новый тип вооружения. Речь идет об ударном беспилотнике, идентифицированном как "Герань-5".

Такой дрон могут сбрасывать с самолетов Су-25, или же оснащать его ракетами Р-73. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Главного управления разведки МО Украины.

Что известно о Герань-5?

Несмотря на отнесение к семейству "Герань", новый аппарат существенно отличается от предыдущих российских копий "Шахедов" с компоновкой "летающее крыло". Так, "Герань-5" имеет классическую аэродинамическую схему, оснащена реактивным двигателем и по своим характеристикам фактически соответствует крылатой ракете.

По имеющимся данным, дальность поражения составляет около 1000 километров, масса боевой части примерно 90 килограммов. Длина изделия достигает ориентировочно 6 метров, а размах крыльев – до 5,5 метра.



Модель БпЛА "Герань-5" / Иллюстративное изображение ГУР

Общей чертой с предыдущими "Геранями" является широкая унификация компонентов. В частности, в "Герань-5" использован реактивный двигатель серии Telefly китайского производства, подобные агрегаты уже фиксировались на дроне "Герань-3", к тому же они доступны на гражданском рынке. Конкретная модификация двигателя не уточняется, однако отмечается, что она имеет повышенную тягу.

Среди прочего оборудования – 12-канальная спутниковая навигационная система "Комета", трекер на базе Raspberry Pi и модули связи 3G/4G.

В ГУР также отмечают, что конструкция нового аппарата имеет сходство с иранским беспилотником Karrar, который фактически является дроном-перехватчиком. В 2023 году во время испытаний этот иранский БПЛА, вооруженный ракетой AD-08 от ЗРК Majid, уничтожил воздушную цель.

Обратите внимание! По информации разведки, Россия прорабатывает возможность оснащения "Герань-5" ракетами "воздух-воздух" Р-73, что создает дополнительные риски для украинской авиации. Ранее оккупанты уже экспериментировали с установкой ракет Р-60 и даже ПЗРК "Верба" на свои дроны типа Shahed.

Кроме этого, рассматривается вариант запуска "Герань-5" с авиационных платформ, в частности со штурмовиков Су-25, что потенциально позволит увеличить дальность применения этого вооружения.

