Герасимов открыто заявил, что Россия начала массированные удары по энергетике Украины

Начальник Генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов 16 октября публично заявил о массированных атаках на украинскую энергетику, мосты и логистику. Российское командование цинично назвало разрушение гражданской инфраструктуры ответными мерами.

Слова Герасимова цитируют пропагандистские СМИ.

Что заявляют в России по поводу ударов по Украине?

В докладе Путину российская сторона приписала себе поражение 76 логистических объектов и 93 судов.

Герасимов также утверждал, что массированные удары якобы привели к полной остановке сталелитейного производства в Украине.

Таким образом военное командование государства-агрессора открыто отчитывается об уничтожении критически важной инфраструктуры, от функционирования которой зависит жизнь миллионов гражданских лиц.

Со своей стороны сам глава Кремля цинично "оценил" работу своих солдат. Очевидно, что стратегия целенаправленного уничтожения украинцев его вполне устраивает. "Нельзя не отметить эффективность наших ударов по военно-промышленным объектам и логистическим центрам противника". В то же время Владимир Путин отметил необходимость усилить защиту гражданских, а также военных объектов.

Вместе с тем, следует отметить, что военный преступник поручил продолжить выполнение задач так называемой "СВО" и нанесение массированных ударов по логистическим центрам Украины.

Нарушение договоренностей и циничная риторика Кремля

Разрушение важных объектов жизнеобеспечения российское руководство пытается оправдать формулировкой о "ответных мерах". Однако подобные заявления являются лишь прикрытием системных ударов по украинской территории, которые не прекращались, несмотря на любые переговорные инициативы.

Напомним, ранее мы писали, что Россия систематически нарушает собственные обещания и наносит атаки по гражданским объектам, в частности, сразу после попыток объявления энергетического перемирия оккупанты нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове.