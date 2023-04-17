Это ложь, – Буданов о "усилиях" Герасимова и Патрушева "притормозить" войну

Кирилл Буданов прокомментировал информацию о Патрушеве и Герасимове. В "слитых документах" Пентагона говорилось о том, что они якобы хотели притормозить войну.

Начальник ГУР рассказал, что секретарь совета безопасности России Николай Патрушев перед началом полномасштабного вторжения России в Украину придерживался нейтральной позиции по отношению к войне, а начальник российского генштаба Валерий Герасимов ее полностью поддерживал.

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Действительно ли Герасимов и Патрушев пытались затормозить полномасштабное вторжение

Буданова попросили прокомментировать информацию о том, что Патрушев и Герасимов якобы хотели притормозить полномасштабную войну. На что начальник ГУР твердо заявил, что это ложь.

Это ложь, чистая ложь. Герасимов был один в принципе из немногих, кто выступал за "военную операцию". Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал: давайте их убивать, и никогда не кричал: не нужно этого. Как все в этом вопросе он был, чтобы не быть крайним. Ибо он (я его не очень люблю по понятным причинам) не дурак, далеко не дурак,

– сказал Буданов.

Также он отметил, что слив секретных материалов США является стандартным российским ИПСО, но ожидаемого эффекта это не дало. Нужен детальный анализ слитых документов, однако некоторые разногласия в разведке там уже видят.

Почему это слив документов может быть российским ИПСО