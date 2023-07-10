Бросил тень на судьбу Суровикина: Герасимов впервые появился на публике после мятежа Пригожина
Командующий оккупационными войсками России Валерий Герасимов впервые публично появился после мятежа Пригожина. Появление Герасимова бросило тень на судьбу исчезнувшего генерала Сергея Суровикина.
Герасимов 10 июля впервые появился на публике после мятежа ЧВК "Вагнера", пишет 24 Канал. Следовательно, информация Daily Mail о якобы увольнение Герасимова явно не подтвердилась.
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Герасимову вместо Суровикина докладывал начальник ВКС
Однако видео вызывало не меньше вопросов. Герасимову докладывает начальник штаба воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Афзалов, а не главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин. Последний так и не появлялся больше на публике с 24 июня.
Герасимов впервые появился на публике после мятежа Пригожина: смотрите видео
Отметим, что Виктор Афзалов доложил Герасимову якобы об уничтожении четырех украинских ракет. Речь идет о инцидент с якобы крылатой ракетой, которая была "сбита" в районе Керчи.
По данным СМИ, в районе Керчи 9 июля раздалось несколько громких звуков, похожих на "работу" ПВО. Звуки, похожие на взрывы, раздались один за другим, около 3 – 4 раз. После этого на Крымском мосту образовались большие пробки.
Что произошло с Суровикиным
- После мятежа Пригожина Суровикин исчез из виду. Издание The New York Times сообщило, что Суровикин был заранее осведомлен о мятеже и что российские власти проверяют его причастность.
- Американские чиновники сообщили, что Суровикин поддерживал Пригожина, но западная разведка не знает с уверенностью, помогал ли он "восстанию" вагнеровцев.
- У Путина отказались комментировать, доверяет ли российский президент Суровикину. О его аресте информировали российские медиа и так называемые военныекоры.
- В Financial Times заявили, что генерал действительно задержан. Соответствующую информацию подтверждают сразу 3 источника.
- В ГУР МО заявили, что российские спецслужбы серьезно взялись за деятельность Суровикина в контексте поддержки Пригожина. По данным СМИ, он был VIP-членом ЧВК "Вагнера".