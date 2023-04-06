Герасимов провалил план наступления России: Череватый объяснил, что об этом может свидетельствовать
Командующий оккупационными войсками России Валерий Герасимов провалил план по оккупации Донбасса. Оккупанты не достигли никакого успеха, в частности 9 месяцев не могут захватить Бахмут.
Об этом в эфире телемарафона сказал Сергей Череватый, спикер Восточной группировки ВСУ, пишет 24 Канал. Череватый согласился с информацией разведки Минобороны Британии, которая 1 апреля сообщила, что план России по оккупации Донбасса провалился.
Смотрите также Герасимову никто не позавидует: ISW проанализировал провальное зимнее наступление России
Неудачное наступление на Донбасс показало "способности" Герасимова
Спикер подчеркнул, что за последние месяцы россияне не достигли ни одного оперативно-тактического достижения.
Если анализировать ситуацию за последние месяцы – российским оккупационным войскам не удалось (добиться – 24 Канал) ни одного мощного оперативно-тактического достижения, какой-то победы,
– сказал он.
Кроме того, Череватый добавил, что у России нет никаких успехов в контексте стратегической операции.
Спикер подчеркнул, что оккупанты завязли на нескольких направлениях и пытаются безуспешно проводить штурмовые действия. Тем самым, как говорит Череватый, россияне "только стачивают свои силы, обескровливают свои войска и снижают боевой потенциал своего войска".
В качестве примера он привел Бахмут, который россияне не могут взять уже 9 месяцев.
Это, наверное, один из ярких маркеров "способностей" генерала Герасимова проводить операции такого уровня,
– констатировал Череватый.
В России могут произойти изменения в военном руководстве
- Министерство обороны Британии 6 апреля сообщило, что российских топ-военных, вероятно, ждут новые увольнения. Причина в том, что они проваливают достижение поставленных целей в Украине.
- В ведомстве напомнили, что министерство обороны России с большой вероятностью уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировкой войск в Украине.
- Мурадов возглавил эту группировку после неудачной попытки России штурмовать Киев в прошлом году.
- В настоящее время Мурадов является самым высоким российским военным, которого уволили в 2023 году. Но в разведке предполагают, что отставок, скорее всего, будет больше, поскольку Россия продолжает испытывать неудачи в достижении своих целей на Донбассе.