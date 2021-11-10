В Германии хотят договориться с Украиной о размещении мигрантов из Беларуси
Источник:Deutschlandfunk
В немецком Бундестаге предложили открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу. Хотят привлечь к этому Украину.
Чтобы мигранты получили контролируемый путь в ЕС, их надо доставить в третью страну. Предложение выдвинул эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильс Шмид.
Кстати Трудная ночь: Польша задержала всех мигрантов, которые прорвались ночью через границу
Там, по словам Шмида, они должны пройти через процедуры получения убежища.
В Германии предлагают привлечь Украину
Шмид говорит, что можно поговорить об этом с соседними странами. Предлагает Украину. Таким образом, по словам политика, мигранты смогут понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС.
Кроме того, Шмид раскритиковал действия польских пограничников по выдворению мигрантов, которые силой прорываются в Польшу. Он подчеркнул, что ЕС должен предпринимать также решительные шаги для предотвращения потока беженцев в Беларусь.
Ограничения авиарейсов
Чиновник отметил, что можно подумать об отзыве прав на взлет и посадку у авиакомпаний, которые прибывают из стран, которые не препятствуют этим рейсам. В Германии заявили – ЕС должен посылать сильные сигналы, что Польшу одну не оставят.
Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши: главное
- Наплыв мигрантов на белорусско-польской границе в страны ЕС увеличился еще в сентябре. Однако 8 ноября туда отправилась огромная колонна нелегалов. Ситуация стала особенно напряженной.
- Утром 9 ноября в Польше сообщили, что только возле пункта пропуска в поселке Брузги может находиться до 4 тысяч нелегальных мигрантов.
- В ответ Польша выдвинула 13 тысяч военных на границу с Беларусью.
- Сложной была ночь на 10 ноября. Двум большим группам мигрантов удалось прорваться через границу. Некоторые нелегалы сбежали.
- После этого в Польше стали рассматривать вариант, чтобы полностью закрыть границу с Беларусью.