В Германии хотят договориться с Украиной о размещении мигрантов из Беларуси

В немецком Бундестаге предложили открыть контролируемый путь для мигрантов из Беларуси в Польшу. Хотят привлечь к этому Украину.

Чтобы мигранты получили контролируемый путь в ЕС, их надо доставить в третью страну. Предложение выдвинул эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильс Шмид.

Кстати Трудная ночь: Польша задержала всех мигрантов, которые прорвались ночью через границу

Там, по словам Шмида, они должны пройти через процедуры получения убежища.

В Германии предлагают привлечь Украину

Шмид говорит, что можно поговорить об этом с соседними странами. Предлагает Украину. Таким образом, по словам политика, мигранты смогут понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС.

Кроме того, Шмид раскритиковал действия польских пограничников по выдворению мигрантов, которые силой прорываются в Польшу. Он подчеркнул, что ЕС должен предпринимать также решительные шаги для предотвращения потока беженцев в Беларусь.

Ограничения авиарейсов

Чиновник отметил, что можно подумать об отзыве прав на взлет и посадку у авиакомпаний, которые прибывают из стран, которые не препятствуют этим рейсам. В Германии заявили – ЕС должен посылать сильные сигналы, что Польшу одну не оставят.

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси и Польши: главное