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24 Канал Новости мира В Германии произошло нападение с ножом на людей возле супермаркета: есть 2 пострадавших
19 апреля, 15:12
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В Германии произошло нападение с ножом на людей возле супермаркета: есть 2 пострадавших

Владислав Кравцов
Основні тези
  • В Рохлице, Германия, возле супермаркета произошло нападение с ножом, ранена 59-летняя женщина и 18-летняя работница.
  • 23-летний подозреваемый задержан, ранее ему было запрещено посещать этот супермаркет.
  • Обоих пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

В немецком городе Рохлиц, что в федеральной земле Саксония, произошло нападение с ножом возле одного из супермаркетов. В результате этого 2 человека были ранены.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Что известно об инциденте в Германии возле супермаркета

По данным немецких полицейских нападение произошло вечером 17 апреля в Рохлице, который расположен примерно в 30 километрах к северу от большого города Хемниц.

Согласно заявлению полиции Хемница, 23-летний подозреваемый был у входа в супермаркет, когда подстерег 59-летнюю женщину, которая выходила оттуда, и и ранил ее ножом. На помощь женщине подбежала 18-летняя работница соседнего цеха, которую также травмировал нападающий.

До прибытия на место происшествия полиции злоумышленника удерживали прохожие. Подозреваемый оказывал жестокое сопротивление при задержании и бросался на полицейских.

Оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Их жизни ничего не угрожает.

Полиция начала расследование нападения, а вероятный преступник находится под стражей. Также известно, что подозреваемому ранее было запрещено посещать супермаркет.