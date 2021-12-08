В Германии окончательно сформировали новое правительство: кто в него попал

8 декабря 2021 , 15:47
Читати новину українською

Источник:

DW

В Германии 8 декабря сформировали новое правительство страны. Его возглавил 63-летний Олаф Шольц из Социал-демократической партии. Именно он заменил на посту Ангелу Меркель.

В то же время вице-канцлером Бундестага стал представитель партии "зеленых" Роберт Хабек.

Важно Сдержан к России, но поддерживает Украину: кто такой новый канцлер Германии Олаф Шольц

Кто вошел в новое правительство Германии

  • МИД возглавила Анналена Бербок (партия "зеленых").
  • Минобороны – Кристина Ламбрехт (СДПГ).
  • МВД – Нэнси Фезер (СДПГ).
  • Минфин – Кристиан Линднер (партия "Свободные демократы").
  • Минздрав – Карл Лаутербах (СДПГ).
  • Минтруд – Хубертус Хайль (СДПГ).
  • Минразвития – Свенья Шульце (СДПГ).
  • Минстрой – Клара Гэйвиц (СДПГ).
  • Минсельхоз – Джем Оздемир (партия "зеленых").
  • Минэкологии – Штеффи Лемке (партия "зеленых").
  • Минсемьи – Анна Шпигель (партия "зеленых").
  • Минюст – Марко Бушманн (партия "Свободные демократы").
  • Минтранс – Фолькер Виссинг (партия "Свободные демократы").

А обязанности главы ведомства канцлера возложили на Вольфганга Шмидта от Социал-демократической партии.

Смена власти в Германии: главное

  • В конце сентября 2021 года в Германии состоялись выборы в Бундестаг. Тогдашняя канцлер Ангела Меркель еще накануне выборов заявила, что не будет баллотироваться на новую каденцию.
  • Блок ХДС / ХСС, который много лет был у власти в Германии, занял второе место с рекордно низким показателем – 24,1%.
  • Победители выборов – социал-демократы – сформировали коалицию, которую уже назвали "светофорной" – с партией "зеленых" и свободными демократами. Христианско-демократический блок оставили за бортом коалиции.
  • 2 декабря Ангела Меркель торжественно покинула пост канцлера, который занимала 16 лет.

Подробнее о новом канцлере Германии: смотрите видео

 

Автор: Альона Захарова