В Германии пожарного унесло мощным потоком воды: впечатляющее видео спасения
Источник:24 канал
Германия страдает от сильной непогоды. Мощные наводнения накрыли, в частности, федеральную землю Рейнланд-Пфальц. Сеть всколыхнула шокирующая история спасения местного пожарного.
Его начало относить вниз по улице мощным потоком дождевой воды. Свидетели этого жуткого инцидента едва ли не в последний момент смогли спасти мужчину.
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Как все происходило
Очевидцы сняли этот случай на видео и обнародовали его в соцсетях. На кадрах видно, как мужчину в желтой форме несет вода, он не может самостоятельно выбраться на сушу. Несколько местных жителей заметили это и решили действовать. К пожарному подбежали сразу несколько человек и начали вытаскивать его в безопасное место. Наконец, им удалось его спасти.
Спасение пожарного в Германии: смотрите видео
Германию накрыла непогода: что известно
- По состоянию на 16 июля масштабные наводнения в Германии унесли жизни более 100 человек. В то же время пропавших без вести в результате стихии – уже 1 300.
- Накануне власти объявили в стране режим военной катастрофы. Это позволит командирам по собственному решению направлять технику на помощь местной власти.
- Климатологи шокированы происходящим. Мол, изменения климата делают экстремальную погоду еще хуже, чем прогнозировалось ранее.