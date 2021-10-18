В Германии требуют ввести контроль на границе с Польшей: все из-за нелегалов
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Союз полицейских Германии выступил с требованием ввести временный пограничный контроль на границе с Польшей. Там опасаются коллапса из-за наплыва беженцев.
Об этом говорится в письме от имени профсоюза полицейских к федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеехоферу. Его написал глава Союза Хайнц Теггарт.
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Германия хочет контроля на границе с Польшей
В письме Тэггарт заявил об опасности "коллапса" на границе между Германией и Польшей. Количество мигрантов, задержанных на этом участке, в течение последних месяцев "растет почти взрывообразно".
По словам главы Союза федеральных полицейских, показатель нелегальных пересечений такой же, какой фиксировали на австрийской границе в 2013 году.
Тэггарт подчеркнул: помимо риска для безопасности, возросла нагрузка на полицейских и повысился "риск для здоровья" в связи с эпидемиологической ситуацией в странах, откуда приезжают мигранты.
В то же время он признал, что проблему нелегалов не удастся решить временным пограничным контролем, ведь она является ответом Александра Лукашенко на санкции ЕС.
Ситуация на польско-белорусской границе
- После введения санкции ЕС против Беларуси из-за ареста оппозиционера Романа Протасевича самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что его страна "не будет больше сдерживать нелегальных мигрантов". После этого беженцы начали массово пересекать границу с Польшей.
- В июле из-за нелегалов в части страны даже объявили режим чрезвычайного положения.
- Уже в октябре польский парламент утвердил план строительства стены. Согласно документу, стоимость проекта составит 1,6 миллиарда злотых, что примерно 350 миллионов евро. План предусматривает строительство самой стены, а также установку камер и датчиков.