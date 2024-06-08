В Германии уже неделю ищут 9-летнюю украинку, которая исчезла по дороге в школу

В немецком городе Дёбельн продолжаются масштабные поиски 9-летней Валерии. Девочка пропала без вести еще 3 июня по дороге в школу.

Маленькая Валерия – родом из Днепропетровской области. Она вместе с семьей сбежала в Германию после начала полномасштабного вторжения.

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Как исчезла украинка

3 июня девочка отправилась в школу в Дёбельне, однако на занятиях она так и не появилась. Мать обратилась в полицию, когда Валерия не вернулась домой в обычное время.

В полиции сообщили о намерении продолжить поиски девочки в эти выходные. Так, 8 июня правоохранители осматривали школьный маршрут. Также они планируют еще заглянуть в промышленные пустыри города.

Пока полиции не удалось наткнуться на след маленькой украинки. До сих пор ничего не найдено, ни розового школьного портфеля, ни одежды девочки.

Мы все еще ничего не исключаем: ни похищения, ни того, что ребенок где-то скрывается или с ней произошел несчастный случай,

– заявил представитель полиции.

Известно, что к поисковой операции привлечены водолазы, специальные собаки, вертолеты и беспилотники.

Правоохранители обследовали уже треть города и проанализировали около 10 терабайтов фото- и видеоматериалов.

Кроме того, поисковую операцию проводят в других городах федеральной земли Саксония, а также за пределами Германии – в Польше и Чехии. В полиции не исключают, что ребенок может находиться уже за границей.

В Одесской области искали 2-летнего Иванка, который ушел из дома

Более 15 часов маленького Ивана из села Борисовка Белгород-Днестровского района разыскивали правоохранители.

Ребенок исчез вечером 31 мая.

Отмечалось, что мальчик ушел из дома с домашней собакой Хати.

По состоянию на 2 июня 11:44 стало известно, что Иванка нашли. Ребенка обнаружили в пяти километрах от дома, в посадке между селами Борисовка и Баштановка. Мальчика повезли на осмотр в больницу.

: Против школы, в которой училась девочка, начали расследование, поскольку она с опозданием сообщила об отсутствии ученицы на уроках.