Опять без Taurus: Германия передала Украине новую партию военной помощи
10 апреля 2024, 18:04Читати новину українською
Источник:Минобороны Германии
Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы против России. В него вошли снаряды, винтовки, дроны, техника для разминирования и прочее.
При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок дальнобойных ракет Taurus – они не вошли в новый пакет. Владимир Зеленский отмечал, что такая позиция связана с ядерными угрозами Путина.
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Помощь от Германии
Германия 10 апреля объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Так, в него вошли патроны, беспилотники нескольких типов, винтовки, системы разминирования, вездеход и другое оснащение. Так, полный список выглядит так:
- 1 гусеничный вездеход Warthog (командная машина) (ранее передано 9);
- 2 машины разминирования WISENT 1 (ранее передано 32);
- 6000 снарядов калибра 155 мм (ранее передано 68 000);
- 16 разведывательных БпЛА Vector (ранее передано 196);
- 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun (ранее передано 185);
- 30 комплектов средств противодействия БпЛА (ранее передано 40);
- 11 мобильных систем разминирования (ранее передано 9);
- 3 минных трала (ранее передано 43);
- 70 инфракрасных камер (ранее передано 330);
- 680 штурмовых винтовок Haenel MK556 (ранее передано 305);
- 120 винтовок Haenel CR308;
- 24 лодочных мотора;
- 50 снайперских винтовок Haenel HLR338 (ранее передано 15);
- 1 миллион патронов для стрелкового оружия;
- 5000 детонаторов.
Германии на войну
- 32 местных политика округа Укермарк в Бранденбурге написали Олафу Шольцу и президенту Бундестага Бербелу Басу открытое письмо с призывом прекратить военную помощь Украине. Они убеждены, что нужно все решить мирным путем.
- Последний раз Германия посылала помощь в конце марта. В него вошли 18 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров, снаряды для Leopard 2 A6, несколько машин для разминирования, более четырех десятков разведывательных дронов, почти 200 систем обнаружения БпЛА, 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador и тому подобное.
- Сам Олаф Шольц постоянно напоминает о поддержке Украины. Так, в обращении по случаю пасхальных праздников канцлер заявил, что помощь нашему государству необходима также для безопасности самой Германии. По его словам, Украина борется за справедливый мир.