Опять без Taurus: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы против России. В него вошли снаряды, винтовки, дроны, техника для разминирования и прочее.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок дальнобойных ракет Taurus – они не вошли в новый пакет. Владимир Зеленский отмечал, что такая позиция связана с ядерными угрозами Путина.

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Помощь от Германии

Германия 10 апреля объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. Так, в него вошли патроны, беспилотники нескольких типов, винтовки, системы разминирования, вездеход и другое оснащение. Так, полный список выглядит так:

1 гусеничный вездеход Warthog (командная машина) (ранее передано 9);

2 машины разминирования WISENT 1 (ранее передано 32);

6000 снарядов калибра 155 мм (ранее передано 68 000);

16 разведывательных БпЛА Vector (ранее передано 196);

30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun (ранее передано 185);

30 комплектов средств противодействия БпЛА (ранее передано 40);

11 мобильных систем разминирования (ранее передано 9);

3 минных трала (ранее передано 43);

70 инфракрасных камер (ранее передано 330);

680 штурмовых винтовок Haenel MK556 (ранее передано 305);

120 винтовок Haenel CR308;

24 лодочных мотора;

50 снайперских винтовок Haenel HLR338 (ранее передано 15);

1 миллион патронов для стрелкового оружия;

5000 детонаторов.

Германии на войну