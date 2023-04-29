Германия хочет произвести до 250 тысяч 155-миллиметровых снарядов для Украины, – СМИ

Берлин выступил с предложением произвести для Украины 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это составляет четверть общего количества, которое собираются предоставить страны Евросоюза.

Такое предложение поступило на встречи директоров оружейных компаний, передает германское издание со ссылкой на собственные источники. Взяться за дело собирается компания Rheinmetall.

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Сейчас компания может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них – в Европе. В перспективе Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства в области артбоеприпасов до производственных мощностей почти в 600 тысяч снарядов в год,

– рассказал представитель компании.

По договоренности стран-союзников, для частичного возмещения расходов окончательная сборка снарядов должна производиться на территории Евросоюза. Компоненты могут поставляться из третьих стран. Rheinmetall может предоставить около 50 тысяч гильз, которые концерн производит в Австралии, а также заряды ракетного топлива с завода в ЮАР.

Снаряды для Украины

По плану ЕС Украина должна получить миллион артиллерийских снарядов. Наличие их достаточного количества в ВСУ – один из важнейших вопросов перед весенним контрнаступлением Киева.

План по поставкам боеприпасов Украине согласовали на заседании Совета ЕС еще 20 марта. Речь идет именно о боеприпасах калибром 155 миллиметров. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это решение ЕС шагом, приближающим победу.