Германия и Франция предлагают нормандскую встречу: Кремль отказывается

Германия и Франция предложили провести нормандскую встречу на уровне глав министерств иностранных дел на полях Генассамблеи ООН. Однако Россия от этого отказывается.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров во время форума "Вся Россия-2021". Он назвал такое предложение несерьезным.

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Как Кремль объясняет отказ

По словам Лаврова, Россия не готова ко встрече в нормандском формате в сложившихся условиях. Причиной якобы является отказ Украины от выполнения минских договоренностей.

Когда Россию призывают провести встречу в нормандском формате, то она просит сначала объяснить, как это все сочетается, потому что минские договоренности отрицаются,

– подчеркнул он.

Минские договоренности – соглашение о временном перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое 5 сентября 2014 года на переговорах в Минске.

Лавров отметил, что Германия и Франция предложили провести встречу в нормандском формате. Однако Кремль пытается выяснить, как эти страны относятся к действиям Владимира Зеленского и его команды, которые якобы "перечеркивают возможность выполнить минские договоренности".

"Они говорят, что надо собраться и там посмотреть. Это разговор несерьезный и непрофессиональный", – добавил глава МИД России.

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