В Германии планируют восстановление бомбоубежищ и установку сирен для защиты населения. Похоже, что Берлин таки осознает реальную угрозу со стороны Кремля.

Глава Немецкого союза городов и общин Андре Берггеггер призвал к масштабным инвестициям в гражданскую защиту страны. В интервью медиагруппе Funke он заявил о необходимости восстановления законсервированных бомбоубежищ и установки сирен.

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Германия готовится защищать гражданских

По словам Берггеггера, безопасность уже не является само собой разумеющейся, и нужно думать о защите гражданских. Он считает, что на это понадобится не менее миллиарда евро ежегодно, однако одновременно вспоминает об опыте украинцев, которые используют паркинги и станции метро как убежища.

Мы должны обеспечить защиту населения от военных угроз, и это задача не только федерального правительства, но и земель и местных органов власти,

– подчеркнул Берггеггер.

Восстановление бомбоубежищ – это лишь часть плана. Германия также намерена увеличить количество укрытий и установить дополнительные сирены для предупреждения о воздушной тревоге. Из двух тысяч убежищ времен "холодной войны" функционирует только 600.

Не менее важным является информирование населения о возможных опасностях. Берггеггер считает, что для этого не нужно вводить новые школьные курсы, а достаточно проводить образовательные мероприятия и рабочие группы.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус также выступил с инициативой усиления гражданской обороны. Он отметил необходимость быстрых действий для защиты населения, учитывая запущенность существующих объектов гражданской обороны после холодной войны.

По словам Берггеггера, на фоне захватнической войны России против Украины безопасность больше нельзя воспринимать как должное: "Долгое время у нас было очень хорошо, и это сделало нас немного неосторожными. Теперь речь идет не только о том, чтобы сделать Бундесвер обороноспособным, но и о защите населения от опасностей, связанных с войной", – констатирует глава Немецкого союза городов и общин.

Во время холодной войны в Германии было более 2 000 гражданских приютов. Только 600 из них остались, защищая примерно 500 000 человек. Назрела насущная необходимость вернуть в эксплуатацию бункеры, которые не используются. И мы должны строить новые, современные укрытия,

– добавляет он.

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Добавим, что издание Politico на днях писало о Франции, которая также осознает угрозу со стороны России. Как рассказывают журналисты, французские солдаты готовятся к высокоинтенсивному конфликту в условиях, максимально приближенных к реальности. Происходит это на площади, что больше Парижа.