Осознают военную угрозу: Германия составляет список бункеров на случай войны с Россией

Министерство внутренних дел Германии сообщило, что на фоне роста напряженности в отношениях с Россией в стране составляют список бункеров, которые могли бы обеспечить экстренное убежище для гражданских лиц.

В список попадут станции метро и автостоянки, а также государственные здания и частная собственность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Таким образом Берлин осознает военную угрозу Москвы.

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Германия составляет список бункеров на фоне угрозы

Как рассказал представитель немецкого МИД, в стране планируют создать цифровой перечень бункеров и аварийных укрытий. По его словам, это необходимо, чтобы люди в случае возникновения опасности могли найти место для укрытия с помощью специального приложения на телефоне.

Людей также будут поощрять создавать защитные укрытия в своих домах путем переоборудования подвалов и гаражей. Точные даты реализации спикер не назвал, объяснив это масштабностью проекта, к которому привлекут Управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях и другие органы.

В стране с населением 84 миллиона человек есть 579 бункеров, в основном со времен Второй мировой войны и эпохи холодной войны, которые могут обеспечить убежище для 480 тысяч человек, по сравнению с примерно 2 тысячами бункеров ранее,

– пишет издание.

Ключевые пункты плана были согласованы на конференции высокопоставленных чиновников в июне, сейчас специальная группа изучает его. Напомним, что в октябре руководители немецкой разведки предупредили, что Россия, вероятно, сможет атаковать НАТО до 2030 года.

Понимают угрозу России

Главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ, генерал-майор Кристиан Фройдинг в комментарии Укринформу заявил, что Германия, как и Европа в целом, понимает, что Россия представляет наибольшую угрозу безопасности.

Мы очень четко видим временные рамки. Мы знаем, что до 2029 года, то есть в течение пяти лет, российские вооруженные силы будут иметь определенные возможности, что позволит им совершить любой акт агрессии на территории стран НАТО. Мы это вполне осознаем,

– говорит он.

Напомним, недавно в НАТО заявили о необходимости атаковать российские пусковые установки, если Россия решит ударить по территории Альянса. Однако НАТО не собирается бить первым. Там отметили важность инвестировать больше в системы ПВО и дальнобойные возможности.