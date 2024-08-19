В сети активно распространяют информацию о том, что якобы Германия прекращает военную помощь Украине. Действительно произойдут определенные изменения по поддержке нашей страны, но Берлин продолжит поддержку Вооруженных Сил.

Информацию о замораживании помощи похожа на ИПСО, сказал 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Ведь в материалах, которые появляются в СМИ, есть много неточностей.

Стоит внимания "Подруга Путина" требует выбросить из бюджета Германии средства на вооруженную поддержку Украины

Кому выгодно спекулировать на теме помощи Украине

Прежде всего надо учесть то, что Германия является одним из крупнейших доноров. Берлин на втором месте после Вашингтона. ФРГ предоставляет Украине втрое больше помощи, чем Великобритания и Франция вместе.

Подчеркнем, что военная помощь со стороны Германии утверждена в бюджете до конца 2024 года, а следующий бюджет будет утверждаться в ноябре.

Высосанная из пальца история, которая сейчас нужна именно россиянам, чтобы показать, мол, что крупнейший донор Украины среди стран Европы не будет помогать. Но это все ложь,

– сказал Клочок.

Сейчас в бюджете Германии действительно есть дефицит, но не стоит серьезно расценивать манипулятивные сообщения в иностранных медиа.

"Конечно, возможно уменьшение помощи, потому что сейчас речь идет о том, чтобы изменить структуру помощи Украине, чтобы использовать замороженные российские активы для компенсации кредитов, которые будут предоставлять западные партнеры", – добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".