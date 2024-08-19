Інформацію про замороження допомоги схожа на ІПСО, сказав 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Адже у матеріалах, які з'являються у ЗМІ, є багато неточностей.

Варте уваги "Подруга Путіна" вимагає викинути з бюджету Німеччини кошти на збройну підтримку України

Кому вигідно спекулювати на темі допомоги Україні

Насамперед треба врахувати те, що Німеччина є одним з найбільших донорів. Берлін на другому місці після Вашингтону. ФРН надає Україні втричі більше допомоги, ніж Велика Британія і Франція разом.

Наголосимо, що військова допомога з боку Німеччини затверджена в бюджеті до кінця 2024 року, а наступний бюджет буде затверджуватися в листопаді.

Висмоктана з пальця історія, яка зараз потрібна саме росіянам, щоб показати, мовляв, що найбільший донор України серед країн Європи не буде допомагати. Але це все брехня,

– мовив Клочок.

Зараз у бюджеті Німеччини дійсно є дефіцит, але не варто серйозно розцінювати маніпулятивні повідомлення в іноземних медіа.

"Звісно, можливе зменшення допомоги, тому що зараз йдеться про те, щоб змінити структуру допомоги Україні, щоб використовувати заморожені російські активи для компенсації кредитів, які будуть надавати західні партнери", – додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Важливо! Напередодні речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що повідомлення про те, що Німеччина нібито припиняє військову допомогу Україні, є некоректними. Водночас у німецькому Мінфіні зазначили, що допомога Україні частково перекладеться на міжнародні програми.