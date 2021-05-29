После выборов: посол прогнозирует, что Германия может изменить позицию по "Северному потоку-2"

Германия может изменить свое мнение в отношении газопровода "Северный поток-2". Это вероятно произойдет уже после выборов.

Вопрос газопровода имеет важный аспект в сфере политики безопасности. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Вполне возможно, что после выборов произойдет переосмысление (ситуации по "Северному потоку-2 "– 24 канал)", – сообщил посол.

По его словам, партия "Зеленых" четко дала понять, что она – против газопровода. Пойти на уступки своей позиции партия не сможет, ведь таким способом потеряет свой авторитет.

Противников становится все больше, и для нас "Северный поток-2" еще не закончен,

– заявил посол.

Мельник отметил, что свободные демократы выступают за то, чтобы ввести мораторий на строительство газопровода. В то же время члены ХДС в этом разделились.

Взаимозависимость России, Украины и Германии

Трубопроводы в Украине, как заметил Мельник, создают взаимозависимость между Украиной, Германией и Россией.

"Эта зависимость всегда имела стабилизационный эффект. Ее потеря может значительно увеличить риск нового вмешательства России", – сказал посол.

Что такое "Северный поток-2"? Это трубопровод России, который может поставлять газ в обход Украины. Ранее его строительство временно остановили, но уже через некоторое время Это трубопровод России, который может поставлять газ в обход Украины. Ранее его строительство временно остановили, но уже через некоторое время снова восстановили. Окончание строительства "Северного потока-2" грозит Украине тем, что наше государство начнет терять ежегодно 1,5 миллиарда долларов.

Позиция Германии по "Северному потоку-2"