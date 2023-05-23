Самый большой за время войны: Германия передала Украине очередной пакет военной помощи

Правительство Германии 23 мая опубликовало полный список военной помощи для Украины. В пакете помощи есть дроны, автомобильная техника и радар для систем ПВО.

Днями ранее правительство Германии объявило о военной помощи Украине на сумму 2,7 миллиарда евро. Это самый большой пакет с самого начала полномасштабного вторжения России.

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Какую помощь получит Украина

В новом пакете военной помощи украинская армия получит танки Leopard 1, 20 БМП Marder и боекомплекты к ним. Кроме того, усилится защита украинского неба, ведь Германия передаст еще четыре системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS. Более того, Украина получит радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D для IRIS-T.

Кроме вышеперечисленного, в пакет помощи вошли:

1 радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D;

2 бронированных мостоукладчика BIBER;

3 мобильные системы разминирования;

54 беспилотника-разведчика Vector;

8 антидронных системы;

6 машин для пограничников;

1 частотный глушитель;

2 грузовика с системой сменного кузова с 20 платформами;

около 10 грузовиков и прицепов;

8 грузовиков, микроавтобусов и внедорожников;

34 пикапа;

8 грузовиков Zetros;

4 системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ним;

12 мобильных IRIS-T SLS и ракеты к ним;

15 зенитных установок Gepard;

артиллерийские снаряды 155-мм;

5 мостов для мостоукладывающей техники BIBER.

Кроме того, Украина получит автоцистерны, портативные системы освещения, пулеметы, гранатометы и кареты скорой помощи.

США также объявили о новом пакете помощи

Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" в Хиросиме встретился с президентом США Джо Байденом. Сразу после их переговоров в Белом доме объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму свыше 375 миллионов долларов.

Украинские военные получат от американских партнеров дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, мостовые системы, бронированные медицинские машины, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники, тепловизионные системы и запчасти.

Кроме того, в США приняли историческое решение об обучении украинских пилотов и механиков, а также поставках Украине истребителей четвертого поколения F-16.