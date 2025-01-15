Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины: что в него вошло
Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли ударные и разведывательные БпЛА, артиллерийские снаряды и самоходные гаубицы.
Об этом во вторник, 14 января сообщили на сайте Министерства обороны Германии, передает 24 Канал.
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Что известно о военной помощи от Германии
В новый пакет помощи, в частности, вошли:
- 5 боевых машин пехоты MARDER;
- боекомплект для боевого танка LEOPARD 1;
- 18 колесных гаубиц RCH 155;
- 14 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- 19 тысяч артиллерийских снарядов калибра 122 мм;
- 11 тысяч минометных боеприпасов 120 мм;
- 495 штурмовых винтовок HK 416.
Также известно о различных видах БпЛА:
- 600 ударных беспилотников HF-1;
- 50 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями;
- 46 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;
- 43 разведывательных беспилотников SONGBIRD.
Кроме того, немецкий пакет помощи дополнили одеялами, турникетами, биноклями и тому подобное.
К слову, 14 января министр обороны Германии Борис Писториус встретился с Владимиром Зеленским. Писториус прибыл в Киев, чтобы узнать больше о военной ситуации в Украине. Тогда же глава немецкого ведомства анонсировал помощь нашему государству, в частности, предоставление гаубиц 155 калибра.
Колесная гаубица 155-го калибра – это действительно чудесное произведение инженерной науки. Это очень особенная система,
– сказал Писториус.
Он также заверил, что даже после выборов в Германии поддержка Украины будет продолжаться.