Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины: что в него вошло

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли ударные и разведывательные БпЛА, артиллерийские снаряды и самоходные гаубицы.

Об этом во вторник, 14 января сообщили на сайте Министерства обороны Германии, передает 24 Канал.

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Что известно о военной помощи от Германии

В новый пакет помощи, в частности, вошли:

5 боевых машин пехоты MARDER;

боекомплект для боевого танка LEOPARD 1;

18 колесных гаубиц RCH 155;

14 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

19 тысяч артиллерийских снарядов калибра 122 мм;

11 тысяч минометных боеприпасов 120 мм;

495 штурмовых винтовок HK 416.

Также известно о различных видах БпЛА:

600 ударных беспилотников HF-1;

50 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями;

46 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

43 разведывательных беспилотников SONGBIRD.

Кроме того, немецкий пакет помощи дополнили одеялами, турникетами, биноклями и тому подобное.

К слову, 14 января министр обороны Германии Борис Писториус встретился с Владимиром Зеленским. Писториус прибыл в Киев, чтобы узнать больше о военной ситуации в Украине. Тогда же глава немецкого ведомства анонсировал помощь нашему государству, в частности, предоставление гаубиц 155 калибра.

Колесная гаубица 155-го калибра – это действительно чудесное произведение инженерной науки. Это очень особенная система,

– сказал Писториус.

Он также заверил, что даже после выборов в Германии поддержка Украины будет продолжаться.