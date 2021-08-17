Германия остановит финансовую помощь на развитие Афганистана
Источник:DPA
Правительство Германии прекращает финансовую помощь Афганистану на развитие из-за захвата власти "Талибаном". В 2021 году для страны выделили 250 миллионов евро, но деньги из этой суммы не перечислили.
Однако деньги из других департаментов в Афганистан до сих пор поступали, например, на гуманитарную помощь или обучение полиции. Об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер.
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Сотрудники Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), которое отвечает за государственную помощь в развитии, безопасно выехали из страны.
Мы упорно работаем над тем, чтобы вывезти местный персонал из немецких организаций по вопросам развития и помощи, которые сотрудничают с нами и которые хотят этого,
– сказал Мюллер.
Ситуация в Афганистане: что надо знать
- С начала августа 2021 года почти всю территорию Афганистана взяли под контроль талибы, столицу они захватили 15 августа.
- Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, объяснив это желанием "избежать кровопролития".
- Люди прячутся в домах или пытаются сбежать из Афганистана самолетом. Сейчас аэропорт является единственным местом, которое контролируют военные США.
- Самопровозглашенные власти объявили всеобщую амнистию для всех чиновников. В то же время талибы призвали людей возвращаться к работе и будничной жизни.