Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard, – СМИ

Испания хотела поставить Украине германские боевые танки Leopard 2 A4. Это решение должно было принять правительство Германии, однако там отвергли идею помочь Украине.

Еще 5 июня СМИ сообщили, что Испания хочет поставить Украину немецкие основные боевые танки Leopard 2 A4. Такой экспорт вооружений должно одобрять федеральное правительство Германии, так как контракты на закупку содержат так называемые оговорки относительно конечного использования.

Заваливайте письмами канцлера, – Мельник посоветовал, что делать, чтобы Германия помогала нам оружием

Однако СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщают, что власти Германии не поддержали предложение Испании передать Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации.

Отметим, что если бы Берлин согласился на предложение Испании, это был бы первый случай, когда страна-член НАТО поставила танки Украине.

Правительственные источники заявляют, что теперь испанцы резко отступили, хотя план еще не был согласован политически. "Была ли это просто идея от кого-то ниже уровня?", – пишут в медиа.

Также сообщается, что немецкие власти во время телефонного разговора предупредили испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками решения (неформального) не поставлять Киеву танки .

По данным немецкого издания Business Insider, в Мадриде даже извинились перед Берлином "за волнение и давление, оказываемое на канцлера".

Издание также пишет, что предполагаемое предложение из Мадрида, вероятно, значительно сократилось: теперь они говорят о не более 10 танках, и через несколько месяцев, потому что их надо ремонтировать.

Германия откладывает поставки оружия Украине

СМИ пишут, что канцлер Шольц не хочет предоставлять тяжелое вооружение Украине, потому что опасается, что оно будет использовано на российской территории.

Германия не спешит с поставкой РСЗО, а также ПВО в Украину. Мол, если их и привезут в наше государство, то произойдет это ориентировочно в ноябре – декабре.

К примеру, систему Iris-T нам смогут предоставить в конце осени – в начале зимы. А все потому, что раньше ее заказал Египет.

Не менее сложна история с бронетехникой. Немцы должны были предоставить грекам 50 более современных БМП Marder. А из Афин нам бы должны были поставить более старые модели БМП-1 . В Греции не спешат, сначала хотят получить обещанное Германией и только после этого отправлять оружие Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла обвинения в том, что Берлин затягивает с поставкой вооружения и заверила, что Украине будут помогать в долгосрочной перспективе.

В то же время, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил , что Украина сможет получить оружие от немцев уже в конце июня. При этом он отметил, что за 100 дней войны Берлин не предоставил Украине ни одну единицу тяжелого вооружения.

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