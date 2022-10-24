Пусковые установки или батареи IRIS-T: что именно передает Германия и что ими будут прикрывать

Олаф Шольц пообещал передать Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T. Германия делает все, чтобы поскорее закрыть украинское небо.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он напомнил, что ранее Берлин уже передал Украине одну систему IRIS-T.

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Речь идет о батарее, в которую входят три пусковые установки с зарядом на 8 ракет каждая.

Какое количество IRIS-T Германия передаст Украине

Нарожный предположил, что в своем новом заявлении Олаф Шольц имел в виду передачу Украине трех дополнительных батарей IRIS-T.

Германия ускорила производство этих систем, чтобы помочь Украине закрыть небо. Все недолюбливают немцев, которые делают все очень медленно. Однако на самом деле они долго готовятся, а затем выдают огромные объемы,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что если Украина получит три батареи IRIS-T, эти системы ПВО помогут прикрыть от российских ракет большую территорию Украины.

Где именно работает система IRIS-T, которую Украина получила раньше

По информации Воздушных сил ВСУ, первая система противовоздушной обороны IRIS-T уже работает на Южном направлении. В то же время, появилась информация о том, что эта система может прикрывать небо над Киевом.

"Эти предположения сделаны на основе того, что есть одно видео, на котором виден очень нетипичный след от ракеты. Все решили, что этот пуск был именно с IRIS-T", – пояснил Нарожный.

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Он предположил, что Минобороны Украины могло специально распространить ложную информацию о направлении работы системы, чтобы запутать врага.

Что можно прикрыть благодаря немецким системам ПВО

Новые немецкие системы помогут Украине существенно усилить свою противовоздушную оборону.

Нам нужно прикрывать огромную территорию. Это не только Киев, но и другие города Украины. К примеру, Днепр – наш огромный промышленный центр, да и другие населенные пункты,

– отметил военный эксперт.

Нарожный добавил, что прежде всего нужно защитить критические узлы инфраструктуры, по которым россияне наносят удары.

"Немцы сначала делают, а потом об этом говорят"

Он добавил, что немцы сначала делают что-то, а затем дают комментарии и статистику. По его словам, уже были случаи, когда Германия передавала Украине то, о чем не говорилось публично.

Речь идет об артиллерийском снаряде SMArt. О нем ничего не говорили. Немцы просто передали нам САУ PzH 2000. Лишь когда странным образом начали взрываться вражеские танки, все узнали об этом снаряде,

– рассказал Нарожный.

По его словам, SMArt летит в квадрат 5 на 5 километров, раскрывается, сам находит танк и выпускает по нему реактивный боеприпас. Только после того, как заметили странную работу снаряда, Минобороны признало, что Германия все-таки передала Украине такой снаряд.

"Так же со всеми другими поставками. И это правильно, поскольку есть большая опасность, если сначала давать пресс-релиз, а затем снабжать оружием", – отметил военный эксперт.

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