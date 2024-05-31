Германия передает Украине еще одну систему Patriot

31 мая 2024, 16:36
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Источник:

МИД Германии

Украина получит еще одну систему противовоздушной обороны. Patriot предоставит Германия.

Об этом заявила Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел НАТО в Праге. Также глава МИД добавила, что ее государство выделит Украине дополнительные 500 миллионов евро.

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Украина получит от Германии Patriot

Чиновница отметила, что в НАТО придерживаются принципа "один за всех, все за одного".

"Жестокая агрессия Путина против Украины и его провокации на внешних границах ЕС и НАТО требуют нашего непоколебимого единства", – подчеркнула Бербок.

Также добавила, что международное право однозначно: государства, подвергшихся нападению, имеют не только право защищать свою территорию, но и обязанность защищать своих граждан. Глава МИД подчеркнула, что немецкая военная поддержка Украины соответствует этим принципам.

Укрепление противовоздушной обороны Украины остается крайне важным. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 миллионов евро. Вместе мы должны поддерживать нашу непоколебимую поддержку и преданность,
– подчеркнула руководительница немецкого МИД.

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Характеристики Patriot / Инфографика 24 Канала

Когда Patriot будет в Украине

  • Заметим, что в апреле правительство Германии объявило о немедленной поставке Украине еще одной системы Patriot. Причина – усиление авиационных атак оккупантов.
  • СМИ писали, что зенитный ракетный комплекс может прибыть в Украину не раньше конца июня. Мол, с начала мая 6 недель будут продолжаться учения.
  • Также предполагали, что Patriot может совпасть с поставкой F-16 (пока только в небольшом количестве).
Автор: Юлія Муріна